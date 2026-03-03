伊朗局勢｜阿聯酋卡塔爾促盟國助特朗普　尋伊朗衝突退場方案

阿聯酋（UAE）與卡塔爾（Qatar）正私下遊說盟國，協助促成美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）尋求外交途徑，以盡快結束對伊朗的軍事行動，避免區域衝突升級與能源價格長期震盪。



據《海峽時報》（The Strait Times）3月3日報道，兩國試圖建立廣泛聯盟，推動衝突快速透過外交解決。一份卡塔爾評估報告警告，若區域航運通道至本週中仍嚴重中斷，天然氣價格可能出現較3月2日飆升更劇烈的市場反應。

卡塔爾拉斯拉凡（Ras Laffan）全球最大液化天然氣出口設施遭伊朗無人機襲擊後已停產，導致歐洲天然氣價格暴漲逾50%。

阿聯酋與卡塔爾正緊急提升防空能力，前者請求盟友提供中程防空支援，後者則尋求應對無人機威脅。卡塔爾國防部稱已擊落兩架伊朗蘇-24（Su-24）戰機、攔截七枚彈道飛彈及五架無人機。

2026年3月3日，阿聯酋航空和卡達航空的飛機停在澳洲雪梨金斯福德史密斯機場的停機坪上。（Reuters）

此前卡塔爾國際媒體辦公室其後否認彭博新聞社（Bloomberg）關於其愛國者攔截飛彈庫存僅餘四天的報道，稱軍隊防禦能力完好，並威脅對「虛假資訊」採取法律行動。

衝突自2月28日美以打擊伊朗後迅速擴大，波及多國基礎設施與公民。阿聯酋總統扎耶德（Mohammed bin Zayed）與卡塔爾元首哈馬德（Tamim bin Hamad）近日已與英、法、德等歐洲領導人通話。

戰前，波斯灣國家特別是卡塔爾曾數月呼籲克制，並向美方描繪制裁解除後伊朗與西方經濟合作的前景，試圖影響特朗普團隊。