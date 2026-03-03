伊朗局勢｜阿聯酋卡塔爾促盟國助特朗普 尋伊朗衝突退場方案
撰文：韓學敏
阿聯酋（UAE）與卡塔爾（Qatar）正私下遊說盟國，協助促成美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）尋求外交途徑，以盡快結束對伊朗的軍事行動，避免區域衝突升級與能源價格長期震盪。
據《海峽時報》（The Strait Times）3月3日報道，兩國試圖建立廣泛聯盟，推動衝突快速透過外交解決。一份卡塔爾評估報告警告，若區域航運通道至本週中仍嚴重中斷，天然氣價格可能出現較3月2日飆升更劇烈的市場反應。
卡塔爾拉斯拉凡（Ras Laffan）全球最大液化天然氣出口設施遭伊朗無人機襲擊後已停產，導致歐洲天然氣價格暴漲逾50%。
阿聯酋與卡塔爾正緊急提升防空能力，前者請求盟友提供中程防空支援，後者則尋求應對無人機威脅。卡塔爾國防部稱已擊落兩架伊朗蘇-24（Su-24）戰機、攔截七枚彈道飛彈及五架無人機。
此前卡塔爾國際媒體辦公室其後否認彭博新聞社（Bloomberg）關於其愛國者攔截飛彈庫存僅餘四天的報道，稱軍隊防禦能力完好，並威脅對「虛假資訊」採取法律行動。
衝突自2月28日美以打擊伊朗後迅速擴大，波及多國基礎設施與公民。阿聯酋總統扎耶德（Mohammed bin Zayed）與卡塔爾元首哈馬德（Tamim bin Hamad）近日已與英、法、德等歐洲領導人通話。
戰前，波斯灣國家特別是卡塔爾曾數月呼籲克制，並向美方描繪制裁解除後伊朗與西方經濟合作的前景，試圖影響特朗普團隊。
