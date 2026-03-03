伊朗戰局｜中國沒有點名譴責美國，是在靜觀其變嗎？

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）死於美以轟炸後，伊朗開始大力還擊。美國在中東的軍事基地、外交領館都處於打擊範疇，更為要命的是伊朗封鎖了霍爾木茲海峽，聲稱如果自己的油氣設施遭到襲擊，中東所有國家的油氣設施都會被打擊。戰爭已經擴大。

中國外交部發言人在2月28日以答記者問的形式表態說中方高度關切美國和以色列軍事打擊伊朗，伊朗國家主權、安全和領土完整應該得到尊重。中方呼籲立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，恢復對話談判，維護中東地區和平穩定。

該回答沒有直接公開點名譴責美國和以色列，只是強調伊朗的主權、安全和領土完整應該得到尊重，呼籲各方立即停止軍事行動，恢復對話談判。

中國外交部長王毅2025年7月16日在天津會見伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）（中國外交部）

中國常駐聯合國代表傅聰2月28日在聯合國會議上指出，美國、以色列悍然對伊朗境內發動軍事打擊，導致地區局勢驟然升級，中方對此深表關切。中方一貫主張各方應遵守聯合國憲章宗旨和原則，反對並譴責在國際關係中使用或威脅使用武力。

傅聰雖然重申中國反對並譴責在國際關係中使用或威脅使用武力的原則，但也並沒有直接譴責美國和以色列。

中國外長王毅3月1日同俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）通話，說美國和以色列在伊美談判進程中對伊朗發動襲擊不可接受，公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受，這些行為都違反了國際法和國際關係基本準則。

3月2日王毅在同伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）‌通話時提到，中方已敦促美國、以色列立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止戰事擴大蔓延至整個中東地區。王毅的用詞是敦促美以立即停止軍事行動，也不是譴責美以。

中國外交部發言人毛甯近日忙於回應各方對中國立場的疑慮。（圖片資料，圖中國外交部）

當天王毅還同阿曼外交大臣巴德爾通電話，指出在伊美談判取得進展背景下，美國和以色列蓄意挑起對伊朗戰爭，明顯違背聯合國憲章宗旨和原則。

在同法國外長巴羅通話時，王毅強調國際社會對任何違反國際法的行為，都應予以抵制，不能搞雙重標準，大國不能憑藉軍事優勢任意攻擊他國，世界不能退回到叢林法則。

「美國和以色列的行為不可接受」「明顯違背聯合國憲章宗旨和原則」 「都應予以抵制」，中國的立場實際上是清晰的。中國對美國和以色列的行為定性是明確的。

但這些明確的立場、清晰的態度，少了些伊朗作為中國重要夥伴遭受美國重創之後的憤怒之意。不少分析認為，從外交官的表態到高層領導王毅的發聲，可以推測不公開直接譴責美國似乎是中國官方斟酌後的操作。

在美東時間2月28日下午，白宮方面公布了美國總統特朗普（Donald Trump）在位於其佛羅裏達州的海湖莊園監控對伊朗的軍事行動。（白宮X帳號）

外部輿論聚焦於中國沒有公開譴責美國這一點上。一些媒體甚至推測在轟炸之前就動員撤僑的中國是否提前得知了美國即將轟炸的消息。儘管中國外交部發言人3月1日明確指出中國沒有提前得到消息，但中國對美國轟炸伊朗的批評用詞並不如預期中猛烈，仍然備受關注。

一些聲音甚至將中俄對此事的態度進行對比，俄羅斯外交部在聲明中譴責美國和以色列對伊朗發動的空襲是蓄意預謀、無端挑起的武裝侵略行為。俄羅斯總統普京公開將哈梅內伊的遇害描述為一次無恥殺害。和俄羅斯言辭激烈譴責美以相比，中國的言論確實相對克制。

有觀點稱中國不公開譴責美國，對這場戰爭持觀望態度，並不願意過度捲入其中。

在筆者看來，中國對於伊朗局勢的看法，從來不是靜觀其變，也不是置身事外。

圖為2026年3月1日，美國紐約市有民集會，支持美國總統特朗普（Donald Trump）對伊朗的軍事打擊。（Reuters）

從劫持委內瑞拉總統到斬殺哈梅內伊，美國在全球動武，就是要告訴大家美國仍然是世界老大。這將會極大阻止中小國家同中國合作的趨勢。中國不會不明白美國這一言外之意。

指出美國和以色列行為的不可接受，同多國通話協調，已經說明了一切。中國在積極行動。中國作為全球大國，早就沒有靜觀其變的空間。在是非對錯上，中國的立場從未改變。

在俄烏戰爭中，中國不譴責俄羅斯入侵受到西方輿論的質疑，認為中國支持俄羅斯。如今，中國沒有公開譴責美國轟炸伊朗，也受到西方輿論質疑，懷疑中國提前得到美國消息和美國一氣。中國同俄羅斯美國的關係能夠同時好到這個地步嗎？稍微動動腦子就知道這根本不可能。

美以轟炸固然無恥，但是伊朗封鎖霍爾木茲海峽對依賴石油進口的中國構成重大的影響。中國如果譴責美以，那是否也要反對伊朗損壞中國利益？過度聚焦公開譴責美以和表態反對美以的差異，只是在吹毛求疵。

圖為2026年3月2日，在美以對伊朗進行軍事打擊期間，伊朗首都德黑蘭一間警察局受襲。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

從全球大局看，中國和美國的結構性矛盾已經呈現全面爆發態勢，管理中美關係對中國來說是重中之重。美國總統特朗普將要在三月末訪問中國。中俄伊聯合應對美國霸權的裏子從來沒有改變。但是為了即將到來的中美元首互動，中國必須要給特朗普留三份顏面，這是中國處理問題的精細之道。

現如今哈梅內伊遭到美國斬首，俄羅斯非常憤怒，並且破防。在敘利亞阿薩德政權倒台後，伊朗是俄羅斯在中東僅有的戰略盟友，俄羅斯在苦苦支撐已經輸不起。

中國關心的是局面，而不是某個利益點一時的得與失。伊朗和美國兵戎相見，俄羅斯和美國在烏克蘭打着代理人戰爭，他們的對峙和對抗已經公開化。中國能夠在關稅戰上和美國打成休戰，是實力使然。中國等來的是特朗普的訪問，而不是美國的炮彈。這足以說明一切。