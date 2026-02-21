特朗普關稅案敗訴　逾萬億稅款退稅安排惹關注　貝森特料需時一年

美國最高法院於周五（20日）裁定美國總統特朗普以國際緊急經濟權力法（IEEPA），徵收入口關稅做法不合法後，Lululemon等多間零售股上揚，企業亦計劃要求退回已繳付的稅款。不過最高法院並無解決入口商是否有權獲得退款的問題。而美國財長貝森特早前曾預測，退稅安排或要超過1年。



美國海關和邊境保護局根據IEEPA徵收的關稅，至今估計達到1,700億美元（1.32萬億元）。貝森特最新表示，受裁決影響的關稅收入更接近1,300億美元（1.01萬億元），而不是先前估計的1,750億美元（1.36萬億元）。

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行記者會，此前最高法院裁定特朗普在加徵關稅時越權。（Reuters）

迄今收取關稅1700美元

據《彭博》報道，預計大量美國公司將繼續就IEEPA所徵收的關稅尋求退款。不論大小、公共和私營的美國企業，近月一直在尋找在法官推翻關稅措施後，取回已支付稅款，當中包括Costco Wholesale和美鋁公司等零售商和大型工業公司，連同主要家用品牌和數百家小企業一同提出訴訟。大多數公司都是美國本土企業，但也包括海外公司的美國子公司。

生產嬰兒和幼兒產品的公司Lalo的總裁兼聯合創始人Michael Wieder表示，該公司將採取一切必要步驟，收回他們支付的超過200萬美元的關稅，這些關稅受最高法院最新命令的保護。「我們也不期望退款會在一夜之間發放，但我們希望排在隊伍前列。」

2025年4月17日，照片顯示美國總統特朗普的3D列印微型模型、美國國旗和「關稅」字樣。（Reuters）

1500間企業向貿易法院興訟謀日後獲退稅

雖然法院裁定使用IEEPA徵收關稅是不合法，但法官沒有解決進口商是否有權獲得退款的問題，據報有關問題將留給下級法院解決。訴訟將在美國國際貿易法院進行下一輪法律爭論。而在等待法官裁決的同時，已有超過1,500間公司在貿易法院提出其關稅訴訟，以便為關稅退款排隊。

家得寶（Home Depot）等多間零售企業將公佈季績。雖然大多數公司季報在裁決出台前就已完成，但GlobalData董事總經理Neil Saunders認為，裁決可能會對利潤和盈利指引產生影響，「如果他們已經將關稅的非常高的成本考慮在內，實際上可能會有一些上升空間。」

電子營銷分析師Zak Stambor預計，裁決將從今年開始為零售銷售創造一個適度的「順風」，不過也提醒其並沒有消除零售商和品牌面臨的更廣泛的貿易政策不確定性。

至於退稅安排方面，報道指，美國貿易法院有管理大規模退款程序的經驗。在最高法院於1998年推翻對出口商徵收的港口維護稅後，法院創建了一個索賠程序。根據當時的法院記錄和報告，涉及約4,000個案件和7.5億美元的已付稅款。

美國總統特朗普（Donald Trump）9月5日簽署一項行政命令，對進口關稅範圍進行調整，並落實與外國貿易夥伴的貿易與安全框架協定。（Reuters）

退稅程序惹人關注

不過，特朗普的關稅政策規模大得多，在2025年底有超過30萬個進口商支付了有爭議的關稅。Sidley Austin LLP律師事務合夥人Ted Murphy指，退款程序將如何運作以及需要多長時間「是一個大問題」。Bryan Cave Leighton Paisner的合夥人Daniel Mach則指，貿易法院可以合併所有個別訴訟。

全國零售聯合會亦呼籲簡化退款程序，「我們敦促下級法院確保一個無縫的程序，將關稅退還給美國進口商。」並指將提供經濟推動力，允許公司在營運和其他業務領域進行投資。

貝森特上周受訪時表示，擁有近7,740億美元現金的美國財政部有足夠的現金退還IEEPA收入，但「可能需要超過一年時間」。他當時又表示，退款可能成為那些將關稅負擔轉嫁的公司的「企業意外之財」，反問這些公司會否把錢還給他們的客戶。

另一方面，特朗普在最高法院裁決後表示，將簽署一項命令，依據美國《1974年貿易法》第122條，在目前已經徵收的常規關稅基礎上，額外對全球輸美商品加徵10%的關稅。

雖然最高法院的裁決理論上利好股市，但實際影響仍難以評估，分析料將利好美國零售企業，或將上調利潤和盈利指引，但是能否及如何退稅仍未明朗，未知進口商、批發商和零售商當中，哪些環節有資格獲得關稅退款，何時以及如何退還也不明確，加上特朗普計劃根據另一項法例實施10%的全球關稅，相信關稅問題仍因擾美股。