貝森特：美中關係處於「舒適位」 無須脫鈎可建立有成效關係
撰文：官祿倡
美國財政部長貝森特（Scott Bessent） 2月10日表示，美國與中國關係現處於一個「非常舒適的位置（very comfortable place）」，稱兩國走向競爭，但希望競爭是公平的，強調美國不希望對華脫鈎，但確實需要降低風險。
貝森特在巴西出席一個商業會議時談及美國近期對華關係，他表示兩國關係可以非常富有成效，還歡迎北京成為華府的競爭對手，稱美國正致力發展關鍵礦產、半導體及醫藥等戰略產業，形容美國在這方面與中國的競爭進展是「奪回主權（retaking sovereignty）」。
此外，貝森特還強調美中永遠都是競爭對手，而競爭能防止停滯不前。他又表示，長遠而言，中國必須重新調整經濟結構，世界不能容忍中國持續保持1萬億美元的貿易順差，指這個數字根本不可能。
貝森特準備未來數周與國務院副總理何立峰會面，為總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月訪華做準備。不過美國財政部未透露二人會面的具體時間及地點。
