以色列軍方暫排除地面進攻伊朗　增兵黎巴嫩南部抵禦真主黨

路透社3月3日報道，以色列軍方發言人稱不太可能向伊朗部署地面部隊，目前沒有切實可行的方案；與此同時，以色列於夜間向黎巴嫩南部部署更多部隊，以防黎巴嫩真主黨（Hezbollah）潛在攻擊。此前，真主黨憂「唇亡齒寒」介入美國和以色列襲擊伊朗衝突。



以色列軍方發言人肖沙尼（Nadav Shoshani）中校稱，以色列軍方已為一場針對伊朗的軍事行動制定為期數週的總體計劃，行動持續時間或根據事態變化調整。

當被問及是否會向伊朗部署地面部隊時，他稱不太可能，目前沒有切實可行的方案。

2026年2月26日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷舉行記者會時，做出手勢。（資料圖片，Reuters）

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，美以與伊朗的戰爭可能持續「一段時間」，但不會持續數年。

此外，肖沙尼還說，向黎巴嫩部署部隊為防禦性舉措，目的是保護以色列平民及戰略地點，免受黎巴嫩真主黨（Hezbollah）潛在攻擊。

圖為2026年3月2日，在美以與伊朗衝突加劇之際，真主黨（Hezbollah）與以色列的衝突升級。以色列空襲黎巴嫩貝魯特南部郊區，濃煙滾滾。（Reuters）

此前真主黨3月2日介入衝突，向以色列發射導彈。半島電視台指，其介入衝突的原因在於，擔憂組織的存續會受到伊朗局勢惡化影響。

自2024年11月以來，以色列軍隊已佔領黎巴嫩南部五個據點，以色列國防部長卡茨 （Israel Katz）亦授權軍方推進並控制更多據點。