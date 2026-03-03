伊朗報復美國以色列　霍爾木茲海峽船隻卻步　全球油價恐暴漲

伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令的高級顧問賈巴里（Ebrahim Jabari）3月2日宣布關閉霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），揚言任何嘗試駛經當地的船隻將遭受攻擊，但美國中央司令部（CENTCOM）反駁指海峽仍然開放。雙方各執一詞，但當地作為石油和天然氣運輸重要航道，航行目前已變得不再安全。



伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台2月28日報道，受美國與以色列對伊朗發起的聯合軍事行動影響，霍爾木茲海峽油輪運輸陷入停滯。國際油輪交通監測系統即時數據顯示，霍爾木茲海峽周邊海域油輪航行速度普遍降至零，大量船隻停航避險。

伊朗霍爾木茲海峽關閉 全球經濟恐陷入「核爆級」衝擊：

在此之前，歷史上的霍爾木茲海峽從未真正關閉。這片連接波斯灣與阿曼灣的水道，瞬間從全球能源的「大動脈」變成了地緣政治的「風暴眼」。

霍爾木茲海峽是伊朗在軍事上最易守難攻的「天塹」，也是其經濟上最難以割捨的「命門」。當「世界油閥」被關閉，這不僅是伊朗在絕境中打出的經濟「核選項」，更將全球市場推入了「硬核」考驗的熔爐。

霍爾木茲海峽為何如此重要？這扇「門」能關多久？國際油價和全球經濟將受多大衝擊？

最窄的「門」與最重的「價」

霍爾木茲海峽位於亞洲西南部，是連接波斯灣與印度洋（阿曼灣）的唯一海上通道，素有「世界油閥」之稱。它是沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔爾、阿聯酋等中東產油國的原油出口必經之路，通過這一海峽運輸的石油約佔全球石油運輸總量的五分之一。

霍爾木茲海峽略呈「人」字形或彎弓狀。東西長約150公里，南北寬約56-125公里，最窄處僅約33公里，最寬處也不足100公里，在戰略上易守難攻。據權威航運數據及船舶航行規範，一艘普通郵輪以常規航速穿越霍爾木茲海峽最窄處，僅需約1小時至1.5小時。

但霍爾木茲海峽的「窄」與全球能源的「寬」形成了巨大反差。據路透社報道，該海峽承擔着全球約20%的石油運輸，日均通過約2000萬桶原油，是波斯灣產油國（如沙特、阿聯酋、卡塔爾、伊拉克等）的「生命線」。

這扇「門」的關閉，相當於直接切斷了全球五分之一石油的供應。這種「硬核」的供應中斷，與一般的市場波動不同，它直接觸發了全球能源市場的「物理性」恐慌。

2026年1月底公布的路透調查顯示，今年1季度布倫特原油期貨預估中值為每桶61美元，對2026年全年的預估中值為每桶62美元，市場情緒偏空。

美以對伊朗採取聯合軍事行動、霍爾木茲海峽關閉後，布倫特原油價格應聲上漲。市場分析認為，若封鎖持續，油價可能迅速站上120-130美元/桶，甚至向150美元/桶的高位衝擊。這意味着，國際油價或將經歷從「供需過剩」的低位預期到「地緣風險」推升的現實上漲。

經濟「核選項」的悖論

關閉霍爾木茲海峽，堪稱伊朗對抗美以的經濟「核選項」，因為此舉不僅對美以破壞力巨大，伊朗也面臨「自傷」的風險。關閉海峽，將直接導致全球能源價格暴漲，引發輸入性通脹，對全球經濟的衝擊或將是「核彈」級別。

但同時，伊朗的經濟「命門」很大程度上也繫於此。據美國能源訊息署（EIA）及國際能源署（IEA）數據，伊朗約90%的石油出口需通過霍爾木茲海峽。另據伊朗國家通訊社（IRNA），石油收入近年來佔其政府預算收入的比例約為65%。路透社2024年曾估算，若伊朗日均出口150萬桶石油，油價按70美元/桶計算，單日出口額即為1.05億美元。這意味着，霍爾木茲海峽關閉後，伊朗每天就將損失超1億美元。

對全球經濟的「硬核」衝擊

當「世界油閥」被關閉，全球經濟或將受多重「硬核」衝擊。一是國際油價上漲。國際市場對地緣政治風險溢價的定價是最「硬核」的。據能源新聞網站oilprice.com報道，2025年6月以色列轟炸伊朗後，經霍爾木茲海峽航線的油輪運費已翻倍，船東們越來越不願駛過這個戰略要衝。《經濟學人》分析稱，即便沒有發生實際交火，僅因保險費用飆升、油輪繞行好望角（航程增加40%），全球能源運輸成本就會大幅抬升。

二是全球供應鏈中斷。除了石油，霍爾木茲海峽還是全球LNG（液化天然氣）和化工品（如甲醇）的重要通道。若運輸中斷，將直接衝擊全球化工產業鏈的穩定，這種斷供恐是市場無法承受的。

三是地緣博弈升級。美以此次軍事行動已造成伊朗一學校遇襲致上百人傷亡，伊朗最高領袖哈梅內伊及其四位親屬亦遇襲身亡。據伊朗邁赫爾通訊社3月1日報道，伊朗政府就伊朗最高領袖哈梅內伊殉職發表聲明說：

必將以全部的力量和決心，（讓敵人）付出慘痛的代價。

另據央視引述伊朗伊斯蘭革命衛隊稱，伊朗武裝部隊「歷史上最猛烈的進攻行動」即將開始，目標是以色列和美國的基地。

從歷史經驗看，霍爾木茲海峽雖多次面臨封鎖威脅，但從未真正完全關閉。自20世紀70年代以來，伊朗控制着霍爾木茲海峽的多座主要島嶼，在島上駐軍。早在20世紀80年代兩伊戰爭期間，伊朗至少3次威脅關閉霍爾木茲海峽，每次威脅都對國際石油市場造成劇烈震盪，甚至改變石油儲備和運輸航線。從結果上看，伊朗此前數次「威脅」關閉海峽，最終均未完全封鎖，本質上仍是面對「非對稱博弈」的無奈之舉。