以軍空襲規模擴大至黎巴嫩　伊朗指美以攻擊納坦茲核設施｜最新

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】以色列（Israel）與美國2月28日對伊朗（Iran）展開大規模軍事行動，空襲伊朗全境多個據點，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中死亡。這亦引發伊朗報復式空襲海灣多國的美以據點，國際機場淪為戰區。哈梅內伊之死，在伊拉克及巴基斯坦等引發反美示威。



美國以色列伊朗開戰觸發全球動盪，本文會持續更新有關中東局勢的最新消息。



香港時間3月2日

伊朗臨時領導委員會開會 特朗普：軍事行動可能持續4周

【17:21】以色列國防軍指貝魯特精準打擊一名真主黨高級武裝分子。

【17:17】伊朗駐IAEA代表稱，美以1日攻擊伊朗納坦茲核設施。

【16:57】以色列軍方發言人表示未有對黎巴嫩發動地面攻勢的計劃，指他們不是在黎巴嫩邊界內擴大部署。

【16:51】法國外長巴羅（Jean-Noël Barrot）就以色列局勢無法透過外交方式解決感到失望，指美以應就行動事先進行辯論。他強調必須盡快結束軍事行動，法國亦為區內盟友提供支援及立場一致。

【16:46】國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）敦促各方盡最大克制，防止局勢進一步升溫；目前伊朗鄰國未有錄得輻射高於通常水平的情況。

【16:33】伊朗國營傳媒引述紅新月會報道，美以空襲當地至今，已導致555人喪生。

【16:22】以色列國防部長表示，已將真主黨領導人列入殲滅目標。

【16:16】德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）表示，德國無意參與美以對伊朗的軍事行動，但如果國際駐約旦及伊拉克的軍事基地遇襲，德軍將採取防衛措施。

【16:04】英國外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）稱，美國未有向英國提出使用塞浦路斯基地的要求。該基地1日遭無人機襲擊，跑道受損，但顧綺慧強調基地運作正常。

【15:58】科威特國防部指，多架美軍戰機在當地墜毀，機師全數生還，送院檢查後情況穩定。當局稱正調查原因，而美軍中央司令部則暫時未有回應。

美軍F-15戰機3月2日早上在科威特上空疑遭友軍擊落。（X/@TheProffesor00 截圖）

【15:48】半島電引述伊朗軍方消息報道，三艘英美油輪在波斯灣和霍爾木茲海峽遭襲。

【15:21】早前有消息指伊朗前總統艾哈邁迪內賈德死於美以空襲，俄媒引述對方辦公室否認報道；土耳其國營傳媒阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）亦引述艾哈邁迪內賈德一名幕僚指對方一切正常。

【15:18】中國外交部否認伊朗向中國購買導彈的報道。

【15:12】中國外交部表示，一名中國公民在德黑蘭死亡。當局指超過3000名中國公民撤離伊朗，並再次提醒當地的中國公民盡快撤離。

【15:07】中國外交部批評美以空襲伊朗違反國際法，同時敦促各方停止軍事行動，並反對在國際關係上使用武力。北京方面強調願意與國際社會合作，推動透過談判解決爭議。

【14:20】以色列空襲黎巴嫩，當地傳媒指初步造成31死149傷。

【14:18】美國駐科威特使館指當地持續受到導彈及無人機威脅，呼籲民眾不要前往使館，應找地方避難。

【13:48】路透社目擊者表示，美國駐科威特大使館範圍冒煙；另外有消息指一架美軍F-15戰機在科威特上空懷疑遭友軍意外擊落，機師及時逃生獲救。

【13:13】多哈及杜拜再次傳出多響爆炸聲。

【12:32】海上保險機構Skuld和Gard表示，受到中東地區局勢升溫影響，公司將取消戰爭風險保險。

【12:26】伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）表示，德黑蘭方面不會與美國談判。

【12:06】伊朗霍爾木茲甘省的米納布市一間小學日前遭美以空襲擊中後，當地官媒2日宣布結束搜救，證實有最少165人喪生。

2026年2月28日，以色列空襲伊朗米納布一所學校造成多名學童死傷，民眾及救援人員在現場展開救援工作。（Reuters）

【10:46】天空新聞報道，英國防相表示，英軍在塞浦路斯的空軍基地懷疑遭受無人機襲擊。報道指，襲擊規模屬輕微。塞浦路斯亦指，這次襲擊只導致輕微損害。

【10:44】伊朗外長阿格拉齊去信聯合國秘書長古特雷斯及安理會，要求採取即時、實質及有效的行動制止衝突。

【10:32】美國務卿魯比奧（Marco Rubio）當地時間2日下午4時到國會山莊，就美以空襲伊朗行動向參眾兩院作簡報。

【10:09】美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）將於當地時間3月2日早上8時（香港時間2日晚上9時）舉行記者會。

【09:43】以軍稱在貝魯特空襲真主黨高層。

【09:18】黎巴嫩總理薩拉姆（Nawaf Salam）譴責真主黨在當地南部發射導彈的行為是不負責任及難以置信，指事件損害當地安全。

【09:02】黎巴嫩真主黨承認向以色列發射導彈及無人機，報復以色列殺害哈梅內伊；以軍其後空襲真主黨貝魯特多個據點回應。

【08:40】美國、巴林、沙特等國發表聯合聲明，譴責伊朗利用無人機及導彈襲擊區內。

【08:28】沙特、俄羅斯、伊拉克、阿聯酋、科威特、哈薩克、阿爾及利亞、阿曼8個主要產油國宣布4月增產。

【07:48】據伊朗塔斯尼姆通訊社：伊朗首都德黑蘭的部分地區傳出爆炸聲。

【07:40】以軍：由於黎巴嫩發射6枚火箭彈，以色列北部多個地區拉響警報，以方將就事件強烈回應。

【06:45】伊拉克首都巴格達傳巨響，有伊朗無人機試圖襲擊美國大使館，但遭攔截後墜毀。

【06:16】有報道稱英國部署於塞浦路斯的空軍基地傳出爆炸巨響。

【05:56】央視：伊朗多地包括醫院和急救站在內，共7個醫療機構遭到美國和以色列攻擊，兩名急救人員受傷。

【05:10】英國首相施紀賢(Keir Starmer，又譯斯塔默或施凱爾)表示：已接受美國的請求，允許使用英國軍事基地，對伊朗的導彈儲存庫或發射裝置進行防禦性打擊。

【04:47】伊朗臨時領導委員會召開了第二次正式會議。出席會議的核心成員包括：伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）、伊朗司法總監埃傑伊（Gholam-Hossein Mohseni-Ejei），以及現任伊朗神學院系統負責人、憲法監護委員會和專家會議成員阿拉菲（Ayatollah Alireza Arafi）。

【04:31】美國總統特朗接受英國《每日郵報》訪問時稱， 預計對伊朗的軍事行動統持續大約4周時間，形容伊朗這是一個很大的國家，但不排除所需時間較4周短。

【04:13】巴林內政部稱，伊朗襲擊了薩爾曼港附近的海上設施，目前正努力控制火勢。

【03:30】央視：伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布，針對以色列全境及該地區美國目標的第九輪「真實承諾4」行動已開始。

【03:28】美軍中央司令部：過去47年，革命衛隊殺害了超過1000名美國人，美軍28日的大規模打擊已砍掉這條毒蛇的頭顱，革命衛隊如今已再無總部。

【03:09】阿提哈德航空（Etihad Airways）：所有往返阿聯酋首都阿布扎比的航班，均暫停至阿聯酋時間3月2日下午2時。

【03:06】美軍中央司令部（CENTCOM）證實，曾出動B-2轟炸機空襲伊朗彈道導彈設施。

德黑蘭遭新一輪空襲傳爆炸聲 電視台受襲部份頻道無信號

【02:44】以色列國防軍：在過去幾個小時，對伊朗政權數十個軍事指揮中心進行了打擊，其中包括伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的總部、情報總部、IRGC空軍指揮中心，以及內部安全總部。以軍表示，這波打擊顯著削弱了伊朗政權的指揮控制能力，包括消滅在其最核心軍事總部內的作戰人員，打擊仍將持續。

以色列國防軍還發布了一段新視頻，展示了對伊朗西部防空系統和彈道導彈發射裝置的打擊。

【02:31】阿聯酋外交部在聲明中宣布，關閉其在德黑蘭的使館，並撤回其駐伊朗大使。

【01:57】伊朗伊斯蘭革命衛隊發出警告，如果伊朗的石油和天然氣設施遭到襲擊，作為回應，該地區所有國家的油氣設施都將被摧毀。

【01:51】以色列國防軍公布了新的視頻，顯示對德黑蘭的伊朗防空系統發動了空襲。在以軍公布該消息前不久，伊朗首都德黑蘭傳出爆炸聲。

【01:32】伊朗廣播電視台的部份設施遭到空襲，多個頻道目前沒有播出信號。以色列軍方當晚稱，以色列空軍已在36個小時內對伊朗境內目標和軍事設施發動數百次空襲，共執行700多架次飛行任務，投下超過2000枚炸彈。

【01:26】特朗普社交平台發文稱，剛剛接到消息，已經擊沉了9艘伊朗海軍艦艇，其中有些艦艇規模較大且十分重要，接下來美以將繼續追擊剩餘的船隻。而在另一次攻擊中，伊朗海軍總部已幾乎被摧毀。

【01:01】央視：目擊者在伊朗首都德黑蘭聽到數聲巨大聲響。另有消息稱在德黑蘭東北部和東部傳出多次爆炸聲。

【01:00】伊拉克埃爾比勒（Erbil）機場附近的一處美軍基地遭無人機襲擊。

伊朗：反擊已釀560名美軍傷亡

【00:51】伊朗伊斯蘭革命衛隊發布「真實承諾4」 行動第8號通告稱，波斯灣和霍爾木茲海峽區域的3艘違規美英油輪遭導彈擊中。此外，科威特的阿里·薩利姆美軍基地因襲擊停止運作，科威特的3處美國海上基礎設施被摧毀；巴林薩勒曼港的美軍基地遭到4架無人機襲擊，指揮和後勤中心受損；巴林美軍駐地遭2枚彈道導彈打擊；其他美軍基地也遭連續攻擊。

通告又稱，截至目前伊朗的反擊行動「已造成560名美軍傷亡」。

【00:48】以色列國防軍：繼清除伊朗恐怖政權最高領袖之後，我們宣布已清除伊朗恐怖軸心的所有高級領導人。

【00:46】伊朗革命衛隊在一份聲明中表示，在波斯灣和霍爾木茲海峽用導彈擊中了三艘美英油輪。

圖為2026年3月1日，在土耳其安卡拉的美國大使館外，支持伊朗的示威者集會，踩踏以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和美國總統特朗普（Donald Trump）的肖像。（Reuters）

香港時間3月1日

特朗普稱已擊斃領導層48人 伊朗外長：對和局勢努力態度開放

【23:47】以色列總理內塔尼亞胡在國防軍總部發表講話，稱未來幾天，以色列對伊朗的打擊力度會進一步加強。

【23:46】阿曼外交部表示，伊朗外交部長在電話通話中表示，德黑蘭對任何旨在緩和局勢的嚴肅努力持開放態度。

【23:43】美國總統特朗普表示，對伊朗的軍事行動「進度超乎預期」，一口氣殲滅了伊朗領導層48人，而且進展迅速。他又稱美國清楚目前還剩下多少目標需要打擊。他又稱，伊朗險些在兩周內就能擁有核武器。對於 霍爾木茲海峽和石油問題，他強調並不擔心。

【23:37】央視：前一日遭美以打擊的伊朗霍爾木茲甘省女子小學，死亡人數增至153人。

【23:24】據伊朗媒體報道，伊朗西部遭遇襲擊，造成43名安全部隊人員死亡。

【23:16】黎巴嫩真主黨領導人卡西姆（Naim Qassem）表示，真主黨將繼續抵抗美國和以色列的侵略，指責美國和以色列對哈梅內伊，以及其他伊朗官員和平民進行「犯罪性、暴虐性的侵略」，是「人類良知上的污點」。

【23:06】美國軍方表示，「林肯號」航母未遭伊朗襲擊，並稱伊朗發射的導彈「甚至沒有接近」該艦。美軍稱，目前沒有美軍艦艇受損或人員傷亡報告。 稍早前，伊朗伊斯蘭革命衛隊發布公告，稱伊朗向「林肯號」發射4枚彈道導彈。

【23:03】以色列軍方宣布，對德黑蘭市中心發動新一輪空襲。

美軍士兵3死5重傷 伊朗前總統艾哈邁迪內賈德身亡

【22:59】美國軍方稱，在對伊朗的軍事行動中，有3名美軍士兵陣亡，5名士兵重傷。

【22:54】美軍稱，已擊沉一艘伊朗軍艦，並呼籲伊朗軍隊放下武器，撤離陣地。美國中央司令部稱，其部隊在對伊朗軍事行動開始時便擊沉一艘伊朗船隻。

中央司令部表示，這艘Jamaran級輕型護衛艦「目前正在阿曼灣的恰赫巴哈爾碼頭附近沉沒」，恰赫巴哈爾碼頭位於伊朗南部。

【22:03】伊朗國營媒體引述伊朗革命衛隊稱，他們用4枚彈道導彈襲擊美國航空母艦「林肯號」。

【21:45】自伊朗導彈襲擊開始以來，阿聯酋至少有3人死亡，58人受傷；科威特造成1人死亡，32人受傷。

【21:37】新華社報道，伊朗前總統艾哈邁迪內賈德（Mohammad Khatami）遇襲身亡。

2005年8月3日，時任伊朗最高領袖哈梅內伊和總統艾哈邁迪內賈德（Mohammad Khatami）在德黑蘭聆聽艾哈邁迪內賈德總統就職後的演講。（Reuters）

【21:07】德國國會秘密警察監督委員會主席亨里希曼（Ayatollah Ali Khamenei）表示，在美以空襲導致哈梅內伊身亡後，不能排除伊朗採取報復措施，包括利用潛伏在歐洲的伊朗恐怖分子進行報復。

【20:53】有伊朗導彈擊中以色列中部城市貝特謝梅什居民區，8人死亡，28人受傷送往醫院，其中2人傷勢嚴重。

【20:30】中國外交部提醒中國公民暫勿前往伊朗周邊地區。外交部稱，伊朗部分周邊國家關閉領空、國際航班停飛。已有中國公民在襲擊中受傷，提醒中國公民密切關注形勢變化，暫勿前往伊朗周邊受到軍事衝擊的國家和地區。

【20:20】半島新聞引述消息報道，海灣合作委員會（GCC）國家外長將於當地時間3月1日通過視頻會議召開緊急會議。海灣合作委員會成員國包括巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿聯酋。

【19:55】路透社根據船舶追蹤平台MarineTraffic數據估計，霍爾木茲海峽兩側目前積壓逾百油輪。伊朗邁赫爾通訊社3月1日報道，一艘未經授權的油輪試圖通過霍爾木茲海峽時被擊中，目前「正在沉沒」。

【19:53】英國國防大臣賀理安（John Healey）表示，伊朗向塞浦路斯方向發射兩枚導彈。英國在該國設有軍事基地，但賀理安表示，相信導彈並非瞄準英軍基地，但稱這是「一個非常真實、不斷上升的威脅的例子。」

賀理安透露，28日伊朗襲擊巴林，有300名英國士兵在遇襲地點附近，一些人距離（導彈和無人機）落地點僅有幾百碼。

【18:10】塔斯社報道，俄羅斯總統普京稱，哈梅內伊之死是一宗「違反一切人類道德準則和國際法的冷血謀殺」。

伊媒：阿里雷扎·阿拉菲負責暫時履行最高領袖職責

【17:48】伊斯蘭通訊社報道，阿里雷扎·阿拉菲（Alireza Arafi）被任命為領袖委員會法學委員，暫代最高領袖職責。

伊斯蘭通訊社報道，阿里雷扎·阿拉菲（Alireza Arafi）被任命為領袖委員會法學委員，暫代最高領袖職責。（網上圖片）

分析認為，他不僅是哈梅內伊的親信，也是憲法監護委員會成員，他還在神職人員中很有威望。由於常年待在哈梅內伊身邊，所以也被哈梅內伊視為潛在的接班人。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）亦任命Ahmad Vahidi為新任總司令。

【17:20】伊朗總統佩澤希齊揚3月1日就最高領袖哈梅內伊遇襲身亡發表聲明，對其遇害表示沉痛哀悼，並強調伊朗將追究相關責任。

【17:05】阿曼海事安全中心表示，一部油輪在阿曼穆桑達姆海岸約五海里處遭攻擊。

以軍稱首打擊伊朗首都中心地帶目標

【16:54】以色列國防軍3月1日表示，以軍首次打擊位於伊朗首都德黑蘭中心地帶的伊朗政權目標。新華社記者指在德黑蘭聽到數聲巨大爆炸聲，並看到煙柱升起。

【16:52】央視新聞報道，伊朗宣布在2月28日美國、以色列襲擊伊朗的軍事行動中，伊朗警察部隊情報部門司令雷札伊安遇襲身亡。

巴基斯坦示威者衝擊美國領事館

【16:38】哈梅內伊死後，中東、亞洲多地出現反美示威，巴基斯坦大批示威者衝擊美國駐卡拉奇領事館，出現警民衝突，至少9人死亡。

【16:28】以色列新聞媒體《國土報》引述以色列特拉維夫市政府的消息報道，伊朗的空襲造成特拉維夫至少40幢建築受損，逾200名居民疏散至3家旅館。

【16:20】《以色列時報》報道，伊朗繼續向以色列發射導彈，以色列大範圍地區再響起警報，包括海法、特拉維夫和約旦河西岸部份地區等。

伊朗稱摧毀美軍MQ-9無人機

【16:04】央視新聞報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部宣布，革命衛隊防空系統在伊朗南部地區利用一體化防空網絡控制下的防禦系統，鎖定並摧毀一架美國軍隊的MQ-9無人機。 MQ-9是首款專為高空長期監視而設計的攻擊型無人機。

伊朗又表示，伊朗空軍戰機3月1日上午分階段對位於海灣國家以及伊拉克庫德自治區的美軍基地發動攻擊。伊朗軍方稱地區內所有敵方軍事中心都在其空軍戰機的打擊範圍內。

2026年3月1日，伊朗最高領袖哈梅內伊在以色列和美國的空襲中喪生後，人們聚集在伊朗首都德黑蘭悼念。德黑蘭市中心廣場亦人山人海。示威者要求政府對哈梅內伊之死做出強硬回應和報復性打擊。（影片截圖）

【15:56】美國駐阿曼大使館指示所有工作人員和美國公民在阿曼首都馬斯喀特（Muscat）以外地區就地避險，理由是「持續不斷的活動」，直至另行通知。

以色列：24小時向伊朗投擲逾1200導彈

【15:45】以色列國防軍稱，過去24小時內透過戰機向伊朗投擲超過1200枚導彈。

以方稱空襲擊中數百個在伊朗的軍事目標，包括彈道導彈發射器和防空系統。

【15:12】杜拜媒體辦公室表示，防空部隊在杜拜兩棟房屋上空攔截無人機後，無人機墜落碎片，造成2人受傷。

卡塔爾首都多哈冒濃煙

【15:07】新華社報道，在卡塔爾首都多哈（Doha），美國在中東最大的軍事基地烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）方向升起濃煙。

《多哈新聞》則發布片段，指在伊朗空襲美國在卡塔爾的軍事基地之際，當地工業區一帶冒煙。卡塔爾內政部之後指，多哈工業區的起火是由導彈被攔截後墜落的彈片引起，目前沒有人員傷亡報告。

伊朗公布部份遇害軍官名單

【14:52】新華社引述伊朗媒體報道，伊朗公布部份遇害高級軍官名單，包括伊朗武裝部隊總參謀長穆薩維（Abdolrahim Mousavi）、伊斯蘭革命衛隊總司令穆罕默德·帕克普爾、國防委員會秘書阿里·沙姆哈尼和國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）。其他遇害者名單將隨後公布。

【14:50】伊拉克宣布全國哀悼三天，悼念遇害的哈梅內伊。

伊朗武裝部隊總參謀長死亡

【14:37】伊朗電視台報道，伊朗武裝部隊總參謀長穆薩維（Abdolrahim Mousavi）已死亡。

伊朗武裝部隊總參謀長穆薩維（Abdolrahim Mousavi）2025年8月出席活動（Getty）

杜拜多哈接連傳爆炸聲

【14:32】綜合央視新聞、路透社指，阿聯酋杜拜3月1日接連傳出多次爆炸聲，阿聯酋防禦系統在杜拜上空攔截多枚導彈。多哈同樣有爆炸聲。

【14:15】阿聯酋的阿提哈德航空（Etihad Airways）表示，該航空公司所有往返阿聯酋阿布扎比的航班將暫停至當地時間3月2日凌晨2點。

伊朗反擊美國，空襲美軍在中東的多個軍事基地，圖為在阿聯酋的港口Jebel Ali port一帶冒起濃煙（Reuters）

【13:45】伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）發表電視演說表示，伊朗已為各種情況做好準備，包括為最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）殉難後的階段制定預備方案。

他稱美國和以色列已經跨越伊朗紅線，將要「付出代價」。

【13:25】美國總統特朗普發文表示，「伊朗剛剛聲稱，他們今天將發動猛烈攻擊，比以往任何時候都更加猛烈。然而，他們最好不要這麼做，因為如果他們膽敢如此，我們將以史無前例的力量回擊！」

伊朗革命衛隊空襲美軍27個基地

【12:57】伊朗伊斯蘭革命衛隊稱向美國及以色列發動第6波報復攻擊，利用大量導彈及無人機針對區內27個美軍基地、以色列空軍基地及特拉維夫的軍方指揮部。

【12:17】路透社消息人士表示，杜拜傳出多響爆炸聲。

【12:16】中國外交部和駐伊朗使領館提醒在伊朗中國公民密切關注形勢變化，加強自身安全防範，盡快通過適當方式撤離至安全地區。

【12:10】總部設於美國的人權活動家新聞通訊社（Human Rights Activists News Agency，HRANA）指，美國和以色列空襲伊朗後，當地有至少133名平民死亡、200人受傷。

【12:09】伊朗法爾斯通訊社報道，伊朗對伊拉克北部的一處美軍基地發起襲擊。

【11:29】以色列高級安全官員向霍士新聞（Fox News）透露，今次行動有超過40名伊朗安全部門和政權高層人士死亡，形容是是現代戰爭史上最大規模的「斬首行動」之一。該名官員指，以色列情報部門成功滲透至伊朗安全部門高層，令攻擊行動鋪路。

【11:14】新華社引述伊朗媒體指，總統佩澤希齊揚、司法部長和憲法監護委員會一名法學家將會繼續領導國家。

【11:13】伊朗官媒報道，哈梅內伊高級顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani），以及革命衛隊司令帕克普爾（Mohammed Pakpour）死於以色列和美國的空襲。

這張攝於2014年12月17日的照片中，可以看到時任伊朗最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）身處最高國家安全委員會總部。（Getty）

【10:57】《華爾街日報》指，美軍在攻擊伊朗時使用Anthropic的AI模型Claude，而該公司在同日較早時才遭特朗普下令禁用。

【10:54】美軍中央司令否認有美軍人員傷亡，亦沒有艦艇受損，並表示再向伊朗發動空襲。《衛報》提到，德黑蘭在當地時間5時半左右傳出新一輪爆炸聲。

【10:24】伊朗伊斯蘭革命衛隊揚言，將會對以色列及美軍基地展開「最猛烈」攻勢。

【10:13】伊朗伊斯蘭革命衛隊回應哈梅內伊被殺，誓言會向美國和以色列施以「嚴厲」和「果斷」的懲罰。

【09:46】伊朗官媒指，哈梅內伊在2月28日早上於辦公室內被殺。央視報道，據兩名美國消息人士和一名熟悉此事的美國官員透露稱，以色列和美國選擇在周六對伊朗發動襲擊，當時正值伊朗最高領袖哈梅內伊與其高級助手舉行會議。

【09:40】伊朗證實哈梅內伊死訊後，當地官媒宣布全國哀悼40天。

【09:31】伊朗官方傳媒宣布，最高精神領袖哈梅內伊已經身亡。

【08:42】以色列國防軍向伊朗發動新一輪空襲，攻擊伊朗的彈道導彈及防空設施。伊朗官媒指，德黑蘭傳出爆炸聲。

【08:40】美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）在社交平台X發文，指像伊朗一樣在世界任何一角殺害或威脅美國人，華府將找到及消滅對方。

【08:22】伊朗國營傳媒報道，哈梅內伊的女兒及孫兒死於美國及以色列的空襲。

【08:11】有美國能源部知情官員向英媒表示，華府無意動用戰略石油儲備，以避免原油價格急升。

【07:30】據半島電視台報道，以色列聲稱空襲炸死了伊朗最高領袖哈梅內伊及其顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）。

此外，以色列亦聲稱，其他被炸死的官員包括國防部長納西爾扎德（Amir Nasirzadeh）、最高領袖軍事局局長希拉齊（Mohammad Shirazi）、革命衛隊指揮官帕克普爾（Mohammed Pakpour）、及高級情報官員阿薩迪（Saleh Asadi）。

【07:20】 在伊朗最高精神領袖哈梅內伊的死訊傳出後，伊朗向以色列第二大城市特拉維夫發動襲擊。據半島電視台報道，以色列發射了一枚攔截導彈，試圖攔截來襲的伊朗飛彈。以色列救護部門稱，21名以色列人受傷。

【07:15】美國國務院宣布，國務卿魯比奧（Marco Rubio）將取消原定3月2日（周一）前往以色列訪問的行程。

【07:01】國際原子能機構（IAEA）表示，將於3月2日（周一）上午9時召開理事會緊急會議，討論美國和以色列對伊朗發動的空襲行動，這次會議是應俄羅斯的要求召開的。

【05:38】美國總統特朗普在其社交平台發文指，伊朗最高精神哈梅內伊已身亡。這不僅是伊朗人民的正義，也是所有偉大的美國人以及世界各地被哈梅內伊及其嗜血暴徒殺害或殘害的人們的正義。

2026年2月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）在其社交平台發文指，伊朗最高精神哈梅內伊（Ali Khamenei）已身亡。（Truthsocial@realDonaldTrump）

特朗普指：「他無法逃脫我們高度精密的情報和追蹤系統，再加上與以色列的密切合作，他和與他一同被擊斃的其他領導人都無計可施。這是伊朗人民奪回國家的最佳機會。我們聽說，伊朗伊斯蘭革命衛隊、軍隊以及其他安全和警察部隊中的許多人已經不想戰鬥，並尋求我們的赦免。」

特朗普重申：「正如我昨晚所說，「現在他們可以獲得赦免，以後他們只有死路一條 希望伊朗革命衛隊和警察能夠與伊朗愛國者和平融合，團結一致，共同努力，使國家重現昔日的輝煌。這一進程應該很快就會開始，因為不僅哈梅內伊身亡，整個國家在短短一天之內就遭受了嚴重的破壞，甚至可以說是被徹底摧毀。然而，猛烈而精準的轟炸將繼續進行，持續一周，或直到實現我們在中東和全世界實現和平的目標為止！」

【05:25】伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）表示，最高精神領袖哈梅內伊與總統佩澤希齊揚均「安然無恙」。

【05:05】對於以色列媒體指伊朗最高精神領袖哈梅內伊已在空襲中身亡，美國總統特朗普接受NBC電話訪問時表示，他認為哈梅內伊已離世的報道屬實。特朗普同時指：「那些做決定的人，大部分都走了。」暗示伊朗不少高層官員在空襲中離世。

【04:50】白宮發布總統特朗普及其國家安全團隊在佛羅里達州海湖莊園密切關注空襲伊朗行動的照片。

【04:25】以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在晚上表示，種種跡象顯示，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）很可能已在空襲中喪生。有以色列媒體報道指，空襲過後，伊朗政府從哈梅內伊位於德黑蘭的住所中尋獲他的遺體，內塔尼亞胡其後看到哈梅內伊遺體的照片。

2026年2月28日，美國與以色列向伊朗發動大規模空襲，伊朗其後進行反擊。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，左）在晚上表示，種種跡象顯示，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei，右）很可能已在空襲中喪生。（Reuters）

【02:47】卡塔爾半島電視台引述伊朗紅新月會（Iranian Red Crescent Society）報告稱，伊朗境內發生的空襲已造成201人死亡，747人受傷，伊朗國內24個省份均有人員傷亡。

【01:37】白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）網上發文表示，總統特朗普連夜在海湖莊園與國家安全團隊成員密切關注局勢。特朗普其後與以色列總理內塔尼亞胡總理通電話。特朗普及其國家安全團隊將持續密切關注伊朗的最新局勢。

【00:35】據路透社報道，伊朗外長阿拉格齊致函聯合國秘書長古特雷斯，表示伊朗認為該地區所有美國和以色列的軍事基地、設施和資產均為「合法軍事目標」。

2026年1月30日，土耳其伊斯坦堡，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）與土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，不在圖中）會晤後出席記者會。（Reuters）

路透社看到的這封信中，阿拉格齊寫道：「伊朗將繼續果斷、毫不猶豫地行使自衛權，直至侵略行為徹底、明確地停止。」

【00:15】歐盟海軍代表團「阿斯皮德斯」（Aspides）的一名官員表示，船隻一直接收到來自伊朗革命衛隊的高頻無線電訊號，表示「任何船隻都不允許通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）」。

【00:05】據央視新聞報道，當地時間2月28日，位於杜拜的世界第一高樓哈利法塔（Burj Khalifa）已進行人員疏散，相關安全措施正在落實中。

【23:53】路透社引述據兩名熟悉以色列軍事行動的消息人士和一名地區消息人士稱，伊朗國防部長納西爾扎德（Amir Nasirzadeh）和革命衛隊指揮官帕克普爾（Mohammed Pakpour）據信在以色列的襲擊中喪生，惟美國、以色列和伊朗方面尚未證實上述消息。

【23:12】央視新聞報道，伊朗外交部長阿拉格齊表示，美國、以色列的襲擊是非法的，並重申伊朗必將給侵略者應有的教訓。阿拉格齊透露，在此次襲擊發生前，各方原本已在談判中取得顯著進展，作為調解人的阿曼外長也曾對談判前景給出積極評價，各方本對應對談判結果感到樂觀，「我不明白為什麽當我們即將達成談判進展時，他們卻選擇發動襲擊。」

【22:53】伊朗媒體表示，哈梅內伊將在數分鐘後發表講話。

【22:49】聯合國安理會2月28日下午4時召開緊急會議，審議中東局勢。央視指有消息稱，這次的緊急會議是應中國、俄羅斯要求舉行。

【22:27】路透社報道，據伊朗外長表示，雖然可能損失一、兩名指揮官，但幾乎所有官員都安全無恙。

【22:17】世界多國就此事件表態，俄羅斯外交部表示，美國和以色列對伊朗境內目標發動空襲是事先策劃的、武裝侵略一個主權獨立的聯合國會員國的行為，公然違反國際法基本原則和規範。

挪威外相艾德（Espen Barth Eide）表示，「以色列將這次襲擊描述為預防式打擊，但這不符合國際法。」

【22:06】伊朗反擊以色列、美國，空襲美軍在中東多個基地，包括巴林：

【21:53】中國外交部表示，中方高度關切美國和以色列軍事打擊伊朗，伊朗國家主權、安全和領土完整應該受到尊重。中國呼籲立即停止軍事行動，避免緊張情勢進一步升級，恢復對話談判，維護中東地區和平穩定。

【21:52】路透社引述3位知情人士指，相信伊朗防長Amir Nasirzadeh和伊朗革命衛隊指揮官穆罕默德·帕克普爾在以色列襲擊中喪生。伊朗方面目前未有證實消息。

央視：伊朗指美軍200傷亡

【21:49】據央視新聞報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部門稱，多枚美國、以色列導彈未能實施對目標的打擊，而是墜落在伊拉克以及波斯灣地區國家的沙漠和城區，伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，在伊朗發起的導彈襲擊中，至少有200名美軍人員傷亡。

美媒則指，尚未收到美軍人員傷亡報告。

【21:39】以色列空軍發布片段，指在伊朗西部的空襲以制止當地士兵準備發射導彈。

【21:23】以色列軍方表示，將在未來幾小時、幾天內徵召約7萬名預備役士兵，主要目的是加強該國防空力量、指揮能力和邊境防禦。

【21:16】阿聯酋政府公布攔截下伊朗導彈的照片。

【20:55】中國駐伊朗大使館表示無接獲中國公民傷亡。以下為使館全文：

當地時間2月28日，伊朗遭受軍事打擊，伊當地安全情勢極為嚴峻。

中國駐伊朗使領館特別提醒在伊中國公民密切關注情勢發展，保持鎮定，提高警惕，加強安全防範，立即做好緊急避險，切勿前往敏感地點和人員密集場所。如遇緊急狀況，請及時向當地警方報警，並與駐伊朗使領館聯繫。

【20:52】中東形勢緊張下，多間航空公司取消部份來往中東的航班，位於阿聯酋的杜拜國際機場（又譯迪拜國際機場，機場編號DXB）宣告暫停所有航班運作，直至另行通知。

特朗普：想讓伊朗人民「自由」

【20:42】特朗普接受《華盛頓郵報》簡短通話採訪時指，他的主要關注是伊朗人民的「自由」。

他表示希望伊朗成為一個「安全」的地方，又稱「我想要的就是伊朗人民自由」、「我想要一個安全的國家，這正是我們將會有的。」

衛星圖顯示哈梅內伊官邸情況

【19:55】衛星圖像顯示伊朗最高領袖哈梅內伊官邸的損壞程度。

以色列第12頻道較早前引述匿名的以色列消息人士稱，哈梅內伊的官邸已被徹底摧毀，尚不清楚哈梅內伊是否在場。

路透社較早前則引述來自伊朗方面的消息指，哈梅內伊並不身處德黑蘭，轉移至安全地點。

伊朗小學遭空襲升至40死

【19:48】伊朗官員指，南部小學遇襲事件的死亡人數升至40人，傷者48人。

【19:11】伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報道，據當地官員指，伊朗南部米納布縣一所學校遭以色列空襲後，至少24人喪生。另有45人受傷。

據央視新聞，該學校為女子小學，目前學校廢墟下的救援與清理工作仍在緊張進行中。

以媒：哈梅內伊官邸徹底摧毀

【19:03】以色列第12頻道引述匿名的以色列消息人士稱，伊朗最高領袖哈梅內伊的官邸已被徹底摧毀。報道稱目前尚不清楚哈梅內伊是否在場。

報道還稱，伊朗所有主要領導人均在今天成為攻擊目標。

【18:53】伊朗總統佩澤希齊揚之子尤塞夫（Yousef Pezeshkian）透過社交網站向外界報平安，他指父親目前身體狀況良好，且就其掌握的情況來看，敵方針對相關人員的暗殺企圖未能得逞，多名政府高級官員均處於安全狀態。

以媒：以色列空襲目標包括哈梅內伊和佩澤希齊揚

【18:49】《以色列時報》引述一位匿名以色列官員稱，以色列今天上午對伊朗發動的空襲，目標包括最高領袖哈梅內伊和總統佩澤希齊揚，結果未明。

【18:40】美國已將太空部隊、空軍、海軍、海軍陸戰隊和陸軍派往針對伊朗的行動中。

【18:33】外媒早前傳出伊朗陸軍總司令哈塔米（Amir Hatami）可能身亡的消息，央視新聞引述伊朗陸軍公共關係部宣布，哈塔米身體完全健康，正在指揮陸軍部隊。

胡塞武裝：決定恢復對紅海航運路線攻擊

【18:30】也門胡塞武裝2名高級官員向美媒透露，胡塞武裝已決定恢復對紅海的航運路線及對以色列的導彈和無人機攻擊，以支持伊朗。

【18:20】央視新聞引述伊朗南部霍爾木茲甘省省長表示，該省一所女子學校在以色列的攻擊下，有5名學生遇難。

伊朗：瞄準地區內所有美國軍事基地

【18:16】央視新聞報道，伊朗武裝部隊總參謀部表示，任何幫助以色列和美國的基地，都將成為伊朗武裝力量打擊目標。伊朗外長稱，伊朗對襲擊的回應是瞄準地區內所有美國軍事基地。

2026年2月28日，伊朗反擊美國，空襲美國在中東的多個軍事基地，巴林境內冒煙（Reuters）

傳伊朗革命衛隊多名指揮官與官員喪生

【18:06】路透社引述接近伊朗政府的消息人士指，多名伊朗革命衛隊高級指揮官和政治官員在空襲中喪生。

伊朗傳媒指，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）安全。

阿聯酋1人死亡

【17:56】阿聯酋阿布達比表示攔截來自伊朗的導彈後，當地官媒稱，有1人死亡。

卡塔爾內政部則指該國未有因攻擊而出現任何損失。

【17:45】央視新聞報道，沙特首都利雅德也傳來爆炸聲。

2026年2月28日，伊朗反擊以色列，有導彈落入以色列北部海域中爆炸（Reuters）

中東多地傳爆炸聲

【17:28】伊朗電視台表示，伊朗正在打擊美軍在中東的軍事基地。阿聯酋、巴林、科威特分別傳出爆炸聲。伊朗法爾斯通訊社報道，伊朗革命衛隊襲擊位於科威特、阿聯酋、卡塔爾、巴林的多個美軍基地。

卡塔爾表示攔截下兩枚來自伊朗的導彈。

伊朗官員向路透社指「所有美國軍事基地和利益都在伊朗的伸手可及範圍中」。

【17:21】外媒傳出伊朗陸軍總司令哈塔米（Amir Hatami）可能身亡的消息，但未有講述具體情況或確實消息來源，伊朗官方暫未回應。

伊朗2026年2月28日遇襲，德黑蘭發生爆炸，圖為一位在爆炸後找地方躲避的居民（WANA/Handout via REUTERS）

美軍在巴林基地遇襲

【17:18】巴林表示，美國第五艦隊在當地的總部遭受導彈攻擊。

【17:09】伊朗正在打擊美軍在中東的軍事基地，巴林（Bahrain）境內的美軍基地一帶響起爆炸聲。

央視新聞指，阿聯酋阿布扎比也響起爆炸聲，阿聯酋關閉部份領空。

【16:52】美媒引述一名白宮官員指，特朗普正在佛羅里達州海湖莊園持續監控對伊朗的軍事行動。

2026年2月28日，以色列與美國聯手空襲伊朗，伊朗首都德黑蘭爆炸冒煙（WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

【16:51】伊朗傳媒報道，當地已下令關閉學校，啟動遠距離教學。

【16:41】據伊朗傳媒指，伊朗向以色列發射多達數十枚彈道導彈。伊朗傳媒Press TV指有30至75枚導彈。

【16:39】美國國防部表示，美國對伊朗的打擊行動命名為「史詩式狂怒行動」（OPERATION EPIC FURY）。

以色列總理談行動：倡推翻伊朗政權

【16:22】以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稱，以色列和美國已發起一項行動，旨在消除「伊朗恐怖政權」所構成的生存威脅。

他談到美國和以色列發動軍事行動的目標是推翻伊朗政權，稱「將為勇敢的伊朗人民創造條件，讓他們掌握自己的命運」。他又主張「伊朗各界人士是時候……推翻（政權的）暴政枷鎖，建立一個自由、熱愛和平的伊朗。」

圖為2026年2月15日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷出席活動。（Reuters）

伊朗反擊 以方：偵測到導彈

【16:14】路透社報道，以色列偵測到從伊朗向以色列方向發射的導彈。以色列多地響起防空警報。

特拉維夫街頭有民眾奔跑進入避難設施。

【16:12】路透社報道，根據目擊者指，以色列向手機用戶發送警報，警告稱偵測到導彈。

【16:04】以色列總理辦公室稱，針對伊朗的新任務名為「獅吼」（Lion's Roar）行動。

【15:53】路透社引述不具名的美國官員透露，美軍預計將對伊朗展開「為期數天的軍事行動」。

據報7導彈擊中總統府與最高領袖官邸附近

【15:48】央視新聞報道，據統計，7枚導彈擊中位於德黑蘭的總統府和伊朗最高領袖哈梅內伊官邸附近區域，另外伊朗伊拉姆省也傳出爆炸聲。

在伊拉克上空飛過的導彈：

特朗普證實美軍參與：伊朗正研發遠程導彈

【15:33】美國總統特朗普（Donald Trump）證實美國參與攻擊伊朗，指「不久前，美國開始在伊朗展開重大作戰行動」（major combat operations），他又指伊朗永遠不能擁有核武。

特朗普指伊朗正研發對美國和其他國家構成威脅的遠程導彈，「我們將摧毀他們的導彈，並將他們的導彈工業夷為平地」，他又指「我們要徹底摧毀他們的海軍」。

【15:31】《以色列時報》引述一位匿名以色列官員表示，以色列準備好與伊朗發生為期數日的衝突。官員稱，今天上午與美國聯合展開的空襲，目標是有關伊朗政權的目標和軍事設施。

【15:24】沙特阿拉伯電視台引述以色列消息人士指，對伊朗第一階段打擊將持續4天，包括伊朗最高領袖哈梅內伊在內的所有領導人都是打擊目標。

網絡流傳德黑蘭現場片段：

【15:22】路透社引述伊朗官員指，德黑蘭南部多個政府部門遭到攻擊。

伊朗多地遭襲

【15:11】伊朗法爾斯通訊社（Fars）報道，伊朗伊斯法罕、庫姆、卡拉傑和克爾曼沙赫等地均傳來爆炸聲。

【15:08】地理位置位於伊朗與以色列之間的伊拉克（Iraq），當地官媒表示領空已關閉。

路透社：行動計劃已制定數月

【14:59】路透社引述一名以色列國防官員報道，以色列在伊朗的行動是與美國協調進行。

該官員又指，這項行動計劃已制定數月，行動日期幾週前就已確定。

傳哈梅內伊不在德黑蘭

【14:55】央視新聞報道，根據初步報告顯示，美國和以色列的轟炸目標是伊朗德黑蘭的總統府和政府大樓。

報道又引述伊朗消息稱，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）目前不在德黑蘭，已轉移至安全地點。路透社同樣引述消息人士報道，哈梅內伊目前不在德黑蘭。

2月1日，哈梅內伊在德黑蘭發表講話。（Reuters）

美媒：美方對伊朗打擊行動正進行

【14:50】《紐約時報》引述美國官員指，美國對伊朗的打擊行動正進行。

以媒：美國以色列聯合攻擊

【14:49】以色列傳媒指，攻擊伊朗是以色列與美國的聯合行動。

【14:46】伊朗傳媒指，德黑蘭東部也傳出爆炸聲。

傳伊朗最高領袖辦公室附近遭襲

【14:41】新華社指，伊朗最高領袖辦公室附近遭襲。

【14:40】以色列機場管理局表示，交通部長已關閉以色列領空，禁止民用航班通行。

【14:27】以色列外交部表示，已對伊朗發動二次襲擊。

【14:25】伊朗傳媒也報道，德黑蘭市中心發生爆炸，現場濃煙滾滾。

網絡流傳德黑蘭現場片段：

2025年6月18日，圖為路透社設計圖片中，一個以色列國旗被放置在伊朗國旗前方。（Reuters）

【14:23】以色列被指全境響起警報，以色列軍方表示，空襲警報是一種主動預警措施，旨在提醒民眾做好準備，以應對可能向以色列發射的導彈。

【14:20】新華社報道，伊朗首都德黑蘭市中心發生爆炸。以色列則全境響起警報。