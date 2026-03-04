伊朗局勢｜特朗普否認被以色列拖入戰事　反而是美國迫以方出手

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月3日在白宮會見德國總理默茨（Friedrich Merz），雙方談及美以對伊朗的戰事。特朗普否認被以色列拖入對伊朗的戰爭，強調是他下令美軍加入以色列對伊朗的攻擊，又指可能是美國迫使以色列出手。



稱確信伊朗將率先發動襲擊 說法被指與魯比奧不一致

特朗普在會見默茨時向記者稱，可能是美國迫使以色列採取行動，美方此前與伊朗進行談判，但根據談判進展判斷，伊朗「準備率先發動攻擊」，包括針對以色列及其他國家的打擊，因此美國決定採取「先發制人」的軍事行動。

路透社報道，特朗普的言論與國務卿魯比奧（Marco Rubio）先前的說法相矛盾。魯比奧2日表示，美國所以發動攻擊，是因為擔心伊朗會因為以色列的行動報復。魯比奧當日稱，「我們知道以色列會採取行動，我們知道這會引發對美軍的襲擊。我們也知道，如果我們不在他們發動襲擊之前先發制人，我們會遭受更大的傷亡」。

稱行動結束後油價或跌至更低

特朗普的最新說法則是，他認為伊朗即將發動攻擊。他未提供任何證據支持此觀點， 但強調打擊伊朗「是必須做的事情」。

特朗普也提到，可以接受一段時間內油價上漲，因為消除伊朗迫在眉睫的威脅更為重要。他又預計，當軍事行動結束，油價就會回落，甚至比之前更低。

特朗普重申，迄今為止，針對伊朗眾多海空目標的打擊均取得成功， 「幾乎所有目標都被摧毀了」。他又預測，隨著美以的行動持續，伊朗最終將失去發射導彈的能力。