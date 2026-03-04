西班牙政府稱有能力應對美國貿易威脅

針對美國總統特朗普（Donald Trump）威脅切斷與西班牙貿易關係的言論，西班牙政府回應稱，西班牙擁有必要資源來應對可能產生的影響，並將支持受衝擊行業，推動供應鏈多元化。



新華社報導，西班牙第二副首相兼勞工與社會經濟部長迪亞斯（Yolanda Díaz Pérez）星期二（3月3日）批評特朗普的相關言論「不可接受」，強調西班牙不會接受外部施壓。

當天早些時候，特朗普在白宮會見到訪的德國總理默茨（Friedrich Merz）時說，西班牙不同意將軍費增至國內生產總值（GDP）5%的北約目標，而且在此次美國打擊伊朗的軍事行動中，西班牙拒絕美國使用其軍事基地。

特朗普說，「西班牙的表現非常糟糕」，他已指示財政部長貝森特（Scott Bessent）「切斷與西班牙的一切貿易往來」。（Reuters）

他還說：「西班牙根本沒有我們需要的東西。我有權中止所有與西班牙有關的商業活動。禁運——我想怎麼做就怎麼做——我們可能對西班牙這麼做。」

西班牙國防大臣羅夫萊斯（ Margarita Robles）和外交大臣阿爾瓦雷斯（José Manuel Albares）2日在接受西班牙國家電視台採訪時說，位於西班牙南部的莫龍-德拉弗龍特拉和羅塔的兩處軍事基地未向美國提供任何形式的幫助，也不會被授權用於針對伊朗的軍事打擊行動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

