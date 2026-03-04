伊朗局勢｜威特科夫：伊朗聲稱擁有足夠製造11枚核彈的濃縮鈾

美國特朗普政府連日提出所謂「伊朗威脅」的理由開戰，遭到外界質疑。美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）3月2日表示，伊朗在協議談判中自稱擁有足以製造11枚核彈的濃縮鈾，重申美方有權阻止這一切發生。這番言論試圖為美國與以色列發起襲擊辯護。



威特科夫透露，伊朗談判代表曾以掌握460公斤濃縮程度為60%鈾作為談判籌碼，美方清楚知道這可以製造11枚核彈。

他提到談判中的提議之一是，伊朗十年內不能繼續濃縮鈾，以換取美國為其支付核燃料費用。但伊朗談判代表表示擁有「有不可剝奪的權利濃縮其所有核燃料」。

伊朗核：圖為2010年8月21日，伊朗布什爾一個核電廠。（Getty）

威特科夫說：「他們的拒絕就是在告訴我們，除了繼續濃縮鈾來達成核武器化的目的外，沒有任何其他想法」。

伊朗方面長期以來一直表示核計劃是和平的。據美媒去年引用一份聯合國機密報告，伊朗不斷增加高濃縮鈾的庫存，可以在三個月內生產出足夠製造19枚核武器的高濃縮鈾。

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）強調：「有這些材料可能製造大約10枚核武器，但不意味著伊朗正在擁有核武器」。去年5月，國防情報局（DIA）報道：「基本肯定伊朗沒有製造核武器」。