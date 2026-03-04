25名從伊朗撤離中國公民 經土庫曼啟程回國
撰文：蕭通
出版：更新：
新華社3月4日報道，首批於3日從伊朗撤至土庫曼境內的25名中國公民，4日淩晨已全部登機啟程回國。
3日晚，撤離人員抵達土庫曼首都阿什哈巴德國際機場，中國駐土庫曼使館工作組協助辦理登機手續。中國駐土庫曼使館臨時代辦仲華赴機場看望慰問撤離人員。
據中國駐土庫曼使館消息，當地時間3日下午，這批撤離人員從土庫曼薩拉赫斯口岸陸續進入土境內，之後乘坐使館安排的大巴駛離口岸。
聯繫上使館後感到特別有安全感
在伊朗讀書的中國留學生馬海龍為撤離人員之一。他接受新華社記者電話採訪時說：「剛得知戰爭爆發時，我們非常害怕，就怕什麽時候炮彈會落到自己頭上。好在我們很快聯繫上中國駐伊朗使館，懸著的心才終於落了下來。一聯繫上使館，就像小時候被家裏的大人帶着一樣，感到特別有安全感。」
馬海龍說，進入薩拉赫斯口岸後，中國駐土庫曼使館工作人員已做好各項安排。「使館工作人員為我們忙前忙後，特別辛苦，我們覺得很感動、很溫暖。」
美軍：已摧毀伊朗境內17艘艦艇 打擊近2000個目標｜最新伊朗選最高領袖期間 選舉機構遭以軍空襲淪廢墟伊朗局勢｜馬克龍：美以行動不符國際法 派航母戴高樂號赴地中海伊朗局勢｜特朗普宣布為海上原油運輸提供保險 必要時海軍護航伊朗局勢｜英國向塞浦路斯派遣驅逐艦及直升機 強化空軍基地防禦