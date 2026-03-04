25名從伊朗撤離中國公民　經土庫曼啟程回國

新華社3月4日報道，首批於3日從伊朗撤至土庫曼境內的25名中國公民，4日淩晨已全部登機啟程回國。



圖為2026年3月3日，在土庫曼薩拉赫斯口岸，從伊朗撤離的中國公民在進入土境內後登上車輛。（新華社圖片）

3日晚，撤離人員抵達土庫曼首都阿什哈巴德國際機場，中國駐土庫曼使館工作組協助辦理登機手續。中國駐土庫曼使館臨時代辦仲華赴機場看望慰問撤離人員。

據中國駐土庫曼使館消息，當地時間3日下午，這批撤離人員從土庫曼薩拉赫斯口岸陸續進入土境內，之後乘坐使館安排的大巴駛離口岸。

圖為2026年3月3日，在土庫曼薩拉赫斯口岸，從伊朗撤離的中國公民在進入土境內後登上車輛。（新華社圖片）

聯繫上使館後感到特別有安全感

在伊朗讀書的中國留學生馬海龍為撤離人員之一。他接受新華社記者電話採訪時說：「剛得知戰爭爆發時，我們非常害怕，就怕什麽時候炮彈會落到自己頭上。好在我們很快聯繫上中國駐伊朗使館，懸著的心才終於落了下來。一聯繫上使館，就像小時候被家裏的大人帶着一樣，感到特別有安全感。」

馬海龍說，進入薩拉赫斯口岸後，中國駐土庫曼使館工作人員已做好各項安排。「使館工作人員為我們忙前忙後，特別辛苦，我們覺得很感動、很溫暖。」