伊朗被轟炸　俄羅斯被制裁　中國等來特朗普登門訪問　原因何在？

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）被斬首後的伊朗並沒有立刻四分五裂，而是呈現出相當勇猛的反擊態勢。

連日來，美軍在中東的27個軍事基地被相繼打擊，一時無法組織起有效反擊。兩個航母打擊群則因本身事故或受到伊朗導彈襲擊後無法參與聯合行動，尤其是伊斯蘭革命衛隊向「林肯」號航母發射了4枚巡航導彈，該航母向東南方的印度洋方向「逃竄」，幾乎失去了對伊朗的威懾力。

以色列能夠對伊朗發起一些有效打擊，但僅停留在定點清除，以色列從轟炸開始到現在反覆強調徵兵，且增加徵兵人數一直在變：一會兒要徵5萬人，一會兒要徵7萬人，現在又傳出要徵11萬人。這明顯是兵員不足、戰鬥力消耗嚴重。

圖為2026年3月3日，以色列和美國對伊朗發動空襲後，伊朗首都德黑蘭發生爆炸，現場竄起濃煙。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

英國、法國、德國均表態要支援美國，但是位於塞浦路斯的阿克羅蒂裏皇家空軍基地、法國在阿聯酋的軍事基地、德國在中東的駐軍基地都被伊朗襲擊了。

在伊朗的兇猛打擊之下，美國本想尋求盟友助力，可西班牙率先拒絕美國使用西班牙的軍事基地，就連最親密的盟友英國在關鍵時刻也反常拒絕美國使用英國軍事基地進攻伊朗。這對特朗普的刺激一點也不亞於中東基地被伊朗挨個轟炸。

「兵無常勢、水無常形」，美國以色列一開始轟轟烈烈的斬首行動確實過癮，但三板斧用完之後該如何自處？輪到伊朗瘋狂報復的時候，如何抉擇？

美以轟炸伊朗之初聲稱四天結束戰事，然後接管伊朗政府，但現在已經改為了四到六個星期。伊朗瘋狂報復導致美軍損失頗大之後，美國總統特朗普甚至已經在說考慮陸軍進入伊朗解決問題了。

2026年3月1日，伊朗德黑蘭，圖為民眾在集會中舉起印有哈梅內伊的圖片，反對美國與以色列襲擊伊朗。（Getty）

或許是1月在委內瑞拉劫持委內瑞拉總統太順利，以致於特朗普判斷可以迅速炸癱伊朗。這是典型的手順之後追漲殺跌然後被套大。現在的美國想體面結束在伊朗的戰事恐怕並不容易。

伊朗和美國談判這麼多年，第一次在最高領袖被斬首之後才發起讓美國一時難以招架的還擊。以往多次被美以襲擊，伊朗的報復都是口號喊得震天響，實際上灑灑水。一次次的示弱導致美國以色列認為伊朗軟弱可欺。只有被逼到角落之後，伊朗才真正清醒，煥發出強大的戰鬥力。

伊朗對美國的幻想，美西方套在伊朗人頭腦中的思想鋼印，在哈梅內伊被斬首後才豁然解封。這是何等的可悲，又是何等的幸運。

過往種種帶給伊朗的教訓太慘烈了：步步退讓，等來的是斬首轟炸。睚眥必報才能讓美國不敢輕舉妄動。屈服無用，沒有膽量的投降派只會捱揍。要和美國談判能解決問題的，對美國還抱有燈塔道德幻想的主和派，是時候清醒了。

2月28日晚，以色列特拉維夫市區傳出巨大爆炸聲，有建築物冒出火光。（新華社）

美國從來不會和沒有實力的國家講理，更不會和不具備話事底氣的國家談判。事到如今，只能說但願哈梅內伊死得其所，但願伊朗的反擊能夠迎來轉折行的勝利。畢竟思想的轉變，絕非一蹴而就。不付出血的代價，想要覺醒談何容易。

放棄對美國的幻想，俄羅斯用了20年。蘇聯解體後，俄羅斯也試圖融入西方，甚至加入G8。直到2008年梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）和普京（Vladimir Putin）互換當總統的那幾年，俄羅斯還希望和時任美國總統奧巴馬一起吃薯條喝可樂共話合作。而事實證明這一切都是虛幻。

北約一步步東擴，步步蠶食俄羅斯的安全邊界，普京徹底掉頭向東看，積極和中國合作，不過是近15年的事。俄羅斯人對美國和西方去魅，用了20年。縱然換來了制裁，但是保住了國家的生存底線。

2026年3月1日，美國華盛頓特區，伊朗革命前的「獅子與太陽」旗幟在美國勞工部大樓附近飄揚，示威者駕車繞行美國國會大廈，為支持伊朗反對派組織伊朗抵抗全國委員會（National Council of Resistance）集會，此前美國與以色列聯手空襲伊朗。（Reuters）

現如今美國急於結束烏克蘭戰事，歸根結底也是美國拖不起，打不起。美國擅長的始終是畢其功於一役，速戰速決。一旦對方敢於長期戰鬥，美國的這一套就失去了活力。

俄羅斯用四年的戰爭徹底宣告了美西方無法吃掉俄羅斯，無法困住俄羅斯，不只是軍事上，哪怕是最殘酷的制裁，俄羅斯也能撐過去。縱然代價慘烈，但已經是勝利。俄羅斯獲得的戰果是讓美國認識到必須好好和俄羅斯商量出一條共生之路。這已經很不容易。

在伊朗戰事不知何時能夠結束之際，人們關心中國是否會如期接待3月末到訪的美國總統特朗普，畢竟伊朗作為中國的重要盟友，受到美國襲擊之後，中國的態度備受關注。

美國急於結束俄烏衝突。圖為2026年1月22日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科克裏姆林宮會晤美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）時互相握手。（Reuters）

無論訪問是否推遲，特朗普需要中國、需要和中國搞好關係都是事實。為什麼中國能夠贏得美國尊重，而伊朗等來轟炸，俄羅斯等來制裁？不是因為中國放棄了伊朗俄羅斯單獨和美國講和了，而是因為中國不是伊朗也不是俄羅斯。

中共早在建政之初就用朝鮮戰爭教訓了美國人，在上世紀六七十年代原子彈氫彈的相繼問世就足以確保美國不敢輕舉妄動。中共一開始就解決了政權在美國打壓之下的立足生存問題。

現如今特朗普急於和中國談合作，是因為中國已是世界第二大經濟體，中國在稀土等一系列工業製造業領域的成就，讓美國對中國實施的制裁作用有限。中共政權是在美國的虎視眈眈之下誕生的，一開始就有憂患意識，從未對美國的顏色革命放鬆警惕抱。中國整個社會對美國放棄幻想，也不過是近七八年的事。

特朗普多次渲染和中國關係良好。圖為2025年10月30日，韓國釜山，圖為中美元首結束會晤後步出會場，中國國家主席習近平與特朗普握手並短暫交談。（Reuters）

經過過去八年的貿易戰、晶片戰，中國在經濟上戰略上必須要主動出擊，已經是全民共識。中國走的是一條自立自強之路，自立是基礎，自強是根本。

伊朗或許才剛剛明白沒有骨頭只會捱揍。未來等待他們的還有很長的路。能否徹底覺醒是一回事，覺醒之後他們很快會認識到沒有智慧沒有能力發展整體實力的國家，只能被收割。

中國對待伊朗從來不是救不救的問題。伊朗如果始終找不到應對美國的正確方向和道路，中國做再多都是無用功。