3月法語圈同樂節｜從漫畫到美食　30場活動帶你體驗法語獨特魅力

每年三月，香港與全球多國同步慶祝法語圈同樂節（Francophonie Festival），展現法語文化的多元魅力。時至2026年，全球有超過3.2億法語講者。3月4日，法語圈同樂節在香港中央圖書館舉行開幕典禮，加拿大著名漫畫家居·得立納（Guy Delisle）擔任榮譽嘉賓，分享他有關傳奇攝影師邁布里奇（Eadweard Muybridge）的新作，為為期一個月精彩紛呈的法語圈同樂節揭開序幕。



本屆法語圈同樂節於3月4日舉行開幕典禮，與會者包括駐本港法語國家代表，即法國、瑞士、比利時和加拿大駐港總領事館，以及及香港法國文化協會。

全球有3.2億法語講者 每年3月都會共同慶祝

法國駐港澳總領事杜麗緹（Christile Drulhe）談到與會者都是法語國家大家庭中的一員，這是一個開放包容的群體，我們秉持多元和平等的價值觀，期望透過法語圈同樂節推廣法語文化。

瑞士駐港總領事范鴻飛（Daniel Freihofer）提到瑞士本身擁有四種官方語言（德語、法語、意大利語與羅曼什語）。他認語言多樣性構建瑞士人的身分認同，而語言不應該是屏障，而應該是促進溝通的橋樑。

比利時駐港總領事羅馬仕（David Lomastro）則談到居·得立納的漫畫畫作，讓他想起比利時經典漫畫《丁丁歷險記》（Les Aventures de Tintin et Milou），一樣充滿好奇與想像力。

加拿大駐港澳代理總領事Nicolas Cloutier談到，儘管加拿大身處北美，一個被英語環繞的地域，但法語圈獨特的幽默豐富了我們的文化多樣性。法語圈不僅代表我們是誰，也代表我們如何參與未來。法語圈代表了加拿大強大的活力，以及如何貢獻我們共同的價值觀。

邁布里奇的《飛馳中的馬》被視為史上首部電影

加拿大漫畫家居·得立納其後與資深影評人徐匡慈（Clarence Tsui）探討他的新作，有關攝影師邁布里奇如何拍攝那部舉世皆知的馬匹馳騁的影片。

邁布里奇拍攝的《飛馳中的馬》（The Horse in Motion）：

邁布里奇拍攝的《飛馳中的馬》（The Horse in Motion）是第一張已知的連拍照片。它在 1878年被拍攝。當時的加州州長史丹福（Leland Stanford）用它來調查馬匹奔馳時是否四隻腳會同時離地浮在空中。

1878年，英國攝影師邁布里奇（Eadweard Muybridge）拍攝的《飛馳中的馬》(The Horse in Motion），被外界視為史上首部電影（motion picture）。（網絡圖片）

邁布里奇制定了一項計劃，在賽道上安裝12個絆線相機來捕捉馬匹馳騁的過程。結果證實，馬匹在奔跑時確實會短暫地將四隻腳離地。邁布里奇的作品啟發了後世許多人在連續攝影方面進行實驗，外界普遍認為他拍攝的這部短片是史上的首部電影（motion picture）。

居·得立納花2.5年完成有關邁布里奇生平的手繪漫畫

談到這部作品的由來時，居·得立納表示自己一直都希望創作一部有關一個人生平的作品，他早就想為邁布里奇傳奇的一生製作漫畫。

居·得立納認為，邁布里奇是漫畫與電影界的先驅。《飛馳中的馬》拍攝了馬的不同動作的片段，然後進行投影，類似我們今日的短片。

加拿大漫畫家居·得立納有關攝影先驅邁布里奇的新作：

居·得立納提到，馬的奔跑非常快，肉眼根本無法跟得上，邁布里奇發明了快門才能捕捉到它們在狂奔時的每個微細動作。

居·得立納指那時候並不存在即時相片，邁布里奇利用攝影版才能完成這部作品。邁布里奇不但是藝術家，他還是一位科學家，利用化學知識完成攝影的突破。

居·得立納1997年曾在深圳工作 並將當時的經歷製成漫畫

1997年，居·得立納曾被派到深圳工作三個月，協助製作一部動畫電影。

+ 1

礙於語言障礙，居·得立納當時倍感孤獨，並將當時的經歷和觀察寫成了遊記，並創作了相關的漫畫作品。

這成為了他筆下最著名的作品之一。

居·得立納此行除了在香港參加多場分享會，亦會前往深圳與廣州舉行座談會，分享他創作的心路歷程。

本屆法語圈同樂節活動內容豐富，包括美食市集、桌上遊戲節、由四個領事館精選的電影放映、足球比賽及漫畫展覽。詳情請參閱官方網站或主辦方Instagram帳戶@francophonie_hk。