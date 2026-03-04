美國公佈4名死亡美軍詳細資訊　伊朗已有逾千名平民遇難

據《紐約時報》、美國有線電視新聞網（CNN）報導，當地時間3月1日，美軍駐紮在科威特舒艾巴港的臨時作戰中心遭伊朗襲擊，共造成6名美軍死亡、18人受傷。當地時間3日晚，美國國防部公佈其中4名死亡美軍的身份資訊。



四名死者分別為：35歲的上尉科迪·霍克（Cody Khork）、42 歲的一級軍士長諾亞·蒂特延斯（Noah Tietjens）、39歲的一級軍士長妮可·阿莫爾（Nicole Amor）以及20歲被追授為中士的德克蘭·科迪（Declan Coady）。

據介紹，四人均隸屬於駐紮在愛荷華州的陸軍預備役後勤部隊第103後勤司令部，襲擊中遇難的另外兩名軍人身份尚未確認。

美軍方公佈的資訊顯示，霍克來自佛羅里達州萊克蘭市，2009年加入國民警衛隊，擔任多管火箭系統/火力控制專業軍士。他2014年在陸軍預備役任憲兵軍官，曾於2018年部署至沙特阿拉伯，2021 年部署至古巴關塔那摩灣，2024年部署至波蘭。

蒂特延斯來自內布拉斯加州貝爾維尤市，他出身於軍人世家，2006年加入陸軍預備役，擔任輪式車輛機械師。他曾於2009年和2019年兩次被派往科威特，至少在科威特、伊拉克等國完成過四次部署。

阿莫爾來自明尼蘇達州白熊湖市，2005年加入國民警衛隊，擔任自動化後勤專業軍士。2006年轉入陸軍預備役，2019年部署至科威特與伊拉克。

科迪來自愛荷華州西得梅因市，被追授中士軍銜。他於2023年加入陸軍預備役，擔任陸軍資訊技術專業軍士。據校方透露，科迪同時在德雷克大學攻讀資訊系統、網路安全與電腦科學專業。

當地時間1日上午9時許，美軍位於舒艾巴港的臨時作戰中心遭伊朗無人機襲擊，造成上述傷亡。知情人士稱，該作戰中心是一座三聯式寬體活動板房，建築上方沒有任何防護，無法抵禦無人機或導彈襲擊，「襲擊發生前沒有響起警報，也沒有任何預警，士兵們根本來不及進入掩體躲避。」

在這次襲擊中死亡的6名士兵是美軍首批公佈的死亡情況。美國總統特朗普（Donald Trump）和國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）都表示，預計傷亡人數還會上升。

「他們都是很棒的人，」特朗普2日談及6名死亡士兵時說，「很遺憾，你們也知道，我們對這類事情的發生早有心理準備。這種事可能會接連發生，它還可能再次發生。」

在美軍為死亡士兵「哭喪」之時，總部位於美國的人權活動家通訊社發佈資料顯示，自2月28日美以聯合襲擊伊朗以來，伊朗已有超1000名平民死亡。

該人權組織表示，截至美東時間3日下午，伊朗已有至少1097名平民死亡，其中包括181名兒童，另有超過5400名平民受傷，其中包括100名兒童。

