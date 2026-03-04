伊朗稱「不讓一滴油流出去」追擊闖海峽油輪　期油每桶升破85美元

「我們不會讓一滴石油從該地區流出。」據卡塔爾半島新聞網報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官賈巴里（Sardar Jabbari）2日表示，任何試圖通過霍爾木茲海峽的船隻都會被擊毀。



3月2日，三艘英美油輪在波斯灣和霍爾木茲海峽遭襲；3月1日，一艘試圖通過海峽的油輪被擊中。霍爾木茲海面屢屢升起黑煙，更多滿載原油的超級油輪還在海峽兩側滯留。

+ 5

短期國際石油供應緊張，全世界石油價格都會出現波動。

對外經濟貿易大學全球價值鏈研究院院長殷曉鵬表示，石油是工業的血液，相關門類工業產品都會受到影響。

博弈已投射在原油期貨盤面。3月2日開盤，布倫特原油期貨一度飆升近13%至每桶82美元左右；3月3日更是一度漲破每桶85美元，漲幅超9%。

3月2日開盤，布倫特原油期貨一度飆升近13%至每桶82美元左右。（tradingeconomics.com）

在前三個月連續暫停增產後，石油輸出國組織（OPEC）發表聲明，沙地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克等8個主要產油國決定4月日均增產20.6萬桶。

金聯創原油分析師韓正己對三里河表示，從原油基本面來看，在供大於求、庫存充裕的情形下，OPEC進一步增產對沖了伊朗原油減少對市場的潛在影響，原油現貨價格的波動空間或將進一步加劇。

產油國有能力增產，但原油可能無法裝船。長遠來看，霍爾木茲海峽運輸受限將成為原油運輸市場運價調整的重要催化劑。

霍爾木茲海峽承擔着全球約五分之一的海運石油貿易量，沙地阿拉伯、伊拉克、阿聯酋等OPEC核心成員國的原油出口幾乎都需經過此處。

衝擊波還在沿着石油貿易鏈條持續傳導：鑑於區域局勢發展，中東地區最大的人工港、集裝箱吞吐量最大港口傑貝阿里港已暫停運營；因遭伊朗無人機襲擊，沙地阿拉伯也關閉了其最大煉油廠。

對於進口依賴度較高的亞洲市場而言，此次衝突將促使亞洲各國政府及煉油企業重新評估石油庫存、替代航運路線及供應來源。

如果戰事持續時間較長，為彌補中東地區可能出現的供應缺口，亞洲原油進口國將不得不轉向增加俄羅斯及西非石油的進口量，以彌補中東潛在的供應缺失。 奚佳蕊 金聯創原油分析師

從替代路線看，韓正己認為，預計多數航運公司大概率會選擇經好望角繞行，航程預計增加兩周時間，國際海運費用或將進一步上漲。

可見，替代方案的緩衝效果仍然有限，且將帶來運輸成本和物流周期的大幅拉高拉長。

如果此次軍事打擊持續時間在兩周以內，考慮到此前沙地阿拉伯等中東主要石油出口國已擴大石油供應，對油價的影響仍可控。但若衝突持續兩周以上，則會對全球油價造成顯著影響。 殷曉鵬

市場可以消化增產的20萬桶原油，但難以消化每天近2000萬桶海運量的不確定性。在霍爾木茲海峽的油輪恢復鳴笛之前，原油的離岸價與到岸價之間，橫亙着運力鴻溝。

延伸閲讀：中東戰火蔓延旅遊業 伊朗旅行團首當其衝 台灣業者嘆4月恐泡湯