伊朗局勢｜分析：美軍若攻擊伊朗超過10天關鍵導彈庫存或告急？

路透社3月4日報道，由於美軍近期對伊朗發動軍事打擊導致武器庫存迅速減少，美國防部急需補充包括戰斧巡弋導彈（Tomahawk cruise missile）在內的精準打擊彈藥，白宮將於6日邀請多位國防工業高層前往白宮參加閉門會議，討論加速武器生產事宜。究竟，美國對伊朗的打擊行動是否會面臨武器短缺？



美媒上週報道，根據美國國防部洩漏的消息表明，如果美國對伊朗的攻擊持續超過10天，美國部份關鍵導彈的庫存或已告急。有分析人士更指，美國的關鍵攔截飛彈可能在幾週內就會耗盡。

半島電視台分析指出，由於支持以色列和烏克蘭等盟友，美國的彈藥儲備，包括飛彈防禦系統使用的彈藥，已經捉襟見肘。去年6月，伊朗與以色列爆發12日戰爭，美國協助以色列轟炸伊朗核設施，已發射逾150枚「薩德」（THAAD）導彈及耗盡大量艦載攔截機，約佔其「薩德」攔截飛彈總數的25%。

有分析指出，如果與伊朗的戰爭持續下去，美國最可能出現短缺的是精確導引的高端彈藥和攔截彈，例如「薩德」系統。

分析又指，隨着時間推移，先進攔截器的有限庫存將會以極高的成本消耗殆盡，因為每次攔截都可能耗資數十萬甚至數百萬美元，而攔截一枚飛彈的成本可能只需幾千美元。

美國智庫史汀生中心的高級研究員Christopher Preble表示，儘管美國擁有萬億美元的國防預算，能夠承擔戰爭的財政成本，但真正的限制因素是攔截導彈的庫存，例如愛國者和SM-6。他警告說，高攔截率不可能無限期地持續下去。他說：「可以合理推測，就攔截數量而言，目前的行動速度肯定無法無限期地持續下去，或許最多也只能持續幾週。」

Preble表示，美國可以繼續製造武器，或將部分武器從其他部署地點調往中東。他補充：「部分攔截器已被部署或計劃部署到烏克蘭，用於應對俄羅斯對烏克蘭的襲擊；部分攔截器部署在印太地區，目前未被使用，但如果印太地區發生突發事件，它們將發揮重要作用。因此，從該地區撤走這些武器會令人擔憂。」