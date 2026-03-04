哈梅內伊身亡　特朗普抱怨「美國屬意的伊朗接班人大都死了」

據美聯社報道，當地時間3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在橢圓形辦公室與記者交流時坦言，「我們原本屬意的多數人選都已身亡」，他同時宣稱，美以軍事行動結束後，伊朗政權內部人士或許是接管權力的最佳人選。



報道稱，特朗普幾天前還曾明確呼籲伊朗民眾，在美以轟炸結束後「推翻你們的政府」。如今他的表態，似乎進一步偏離了「這場戰爭是終結伊朗自1979年伊斯蘭革命以來神權統治的契機」的論調。

他告訴記者，美方原本屬意的一批潛在人選，已在此次軍事行動中喪生，「現在我們有另一批人選，據報道，他們可能也已身亡。所以會有第三批人選出現。很快我們就誰都不認識了」。

當被問及1979年被推翻的伊朗國王之子禮薩・巴列維是否也是一個可考慮的對象時，特朗普表示，儘管有人支持他，但其並不在美方考慮範圍內。

2026年3月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席白宮舉行的榮譽勳章頒授儀式。（Reuters）

禮薩・巴列維長期流亡美國，在海外伊朗社群中具有象徵意義。但他在伊朗國內缺乏基礎。

「在我看來，內部人士或許更合適，」特朗普補充說，若能有「身處伊朗、當下頗受歡迎的內部人士」脫穎而出，將是美方認可的合理選擇。

特朗普發表這番干涉他國內政的狂妄言論時，正接待德國總理默茨，這是美以對伊開戰以來，特朗普首次與外國領導人舉行面對面會晤。

特朗普稱，他希望避免「最壞情況」，即「上台的人跟前任一樣糟糕」。

「這種情況可能發生，我們不希望如此。經歷這一切後，五年後才發現，我們選的人並不比前任好。」特朗普說。

目前，特朗普尚未公開點名任何他認為可信的伊朗未來領導人。美聯社稱，戰爭爆發以來，白宮是否與伊朗官員有過任何接觸、接觸程度如何，外界均無從知曉。

當地時間，美國高調宣佈伊朗最高領袖阿里·哈梅內伊（Ali Khamenei）「已死」。隨後，伊朗媒體證實，哈梅內伊確已殉難。與此同時，伊朗眾多高層領導人也在美以襲擊中遇害，包括伊朗武裝部隊總參謀長穆薩維、伊斯蘭革命衛隊總司令穆罕默德·帕克普爾、國防委員會秘書阿里·沙姆哈尼和國防部長阿齊茲·納西爾扎德。

哈梅內伊掌權近40年，是全球遭遇暗殺次數最多的國家領導人之一。他既是神職領導人，又是武裝部隊的總司令，在所有關鍵國家事務中擁有最終決定權。

早在去年6月伊朗與以色列爆發衝突、以色列對眾多伊朗高層官員下手後，哈梅內伊就開始計劃並採取了一系列措施，以確保伊朗政府和軍事領導層的連續性。

哈梅內伊還建立起了一套完整的繼承體系，為由他親自任命的每個軍事指揮和政府職務指定了四層繼任人選。他要求所有擔任領導職務的人提名最多四名繼任者，並將自己遭遇不測後的決策職責委託給一個由親信組成的小組。

《紐約時報》根據對六名伊朗高級官員和兩名不願透露姓名的神職人員的採訪推測，哈梅內伊認為其屬意的三名最高領袖候選人分別是：伊朗司法總監古拉姆侯賽因·穆赫辛尼·埃傑伊（Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i）、他的辦公廳副主任阿里·阿斯加爾·赫賈齊（Ali Asghar Hejazi，有消息稱已被殺），以及來自改革派政治陣營的溫和派神職人員哈桑·霍梅尼（Hassan Khomeini），他是伊朗伊斯蘭共和國創始人、首任最高領袖魯霍拉·霍梅尼（Ruhollah Khomeini）之孫。

而在伊朗新任最高領袖獲正式任命之前，一個臨時性的三人委員會將代行最高領袖職權。這三人分別為：伊朗總統佩澤希齊揚、司法總監埃傑伊和哈梅內伊的「心腹」、伊朗憲法監護委員會成員、專家會議副主席阿拉菲。

本文獲《觀察者網》授權轉載

