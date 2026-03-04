以色列防長公開威脅：伊朗任何新最高領袖將成「清除目標」

3月4日，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）在社交平台X（原Twitter）上發文稱，任何成為伊朗最高領袖，並繼續對抗以色列和美國的人都將成為以色列的「定點清除目標」。



卡茨補充道，「他叫什麼名字，身藏何處，都無關緊要」。

卡茨還稱，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和他本人已經指示以色列國防軍（IDF）做好準備，並計劃「採取一切手段執行此項任務」。

圖為2026年3月1日，在土耳其安卡拉的美國大使館外，支持伊朗的示威者集會，舉著以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的肖像，抗議以色列和美國對伊朗的空襲。 （Reuters）

此前，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）2月28日在美國和以色列對伊朗的襲擊中遇害。以色列國防軍已證實稱，是以空軍在對德黑蘭的空襲「鎖定打擊了」哈梅內伊。

美國有線新聞網絡等美媒披露，該次行動與美以長期情報滲透與軍事部署密切相關。包括美國中央情報局（CIA）在內的美以情報機構一直在秘密監控哈梅內伊的行蹤，掌握其日常行蹤、通訊方式、會面物件和戰時避難模式，等待最佳時機。

直到數天前，情報顯示包括哈梅內伊在內的伊朗高層官員，計劃於周六（2月28日）上午在德黑蘭一處建築群內的不同地點開會，該建築群是哈梅內伊辦公室、伊朗總統府與國家安全機構所在地。以色列時間2月28日清晨6點左右，在光天化日之下，以色列戰機向該建築群發動了美以協同打擊的首輪攻擊。

伊朗傳媒3月3日報道，已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）將安葬於他的出生地馬什哈德（Mashhad）。(Reuters)

另據伊朗法爾斯通訊社3日消息，有知情人士透露，伊朗已採取最高級別安全措施，確保專家會議順利選舉最高領袖。選舉可能在哈梅內伊葬禮後以在場方式舉行。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

