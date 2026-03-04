伊朗選最高領袖期間 選舉機構遭以軍空襲淪廢墟
撰文：蕭通
出版：更新：
伊朗塔斯尼姆通訊社3月3日報道，位於伊朗首都德黑蘭以南的庫姆市（Qom）、作為伊朗選舉最高領袖的機構——伊朗專家會議辦公樓（Assembly of Experts），當日遭到以色列攻擊。
新華社引述以色列媒體報道，當時專家會議成員正在開會選舉新的最高領袖，襲擊發生在計票期間，不是所有的專家會議成員都在場。但也有消息說，專家會議辦公樓內人員已提前疏散，襲擊未造成人員傷亡。
伊朗媒體公布的視頻顯示，該辦公樓已完全被炸成廢墟。伊朗官方尚未就此對外發聲。
央視新聞報道，伊朗專家會議是負責選舉、監督、罷黜伊朗最高領袖的最高權力機構。專家會議選舉每8年舉行一次，其成員由選民在宗教法學家中選舉產生。
伊朗憲法規定，在最高領袖去世、辭職或被罷免的情況下，專家會議應盡快選定新的最高領袖。憲法規定專家會議為常設機構，由公民投票選舉88名法學家和宗教學者組成。
央視指出，雖然專家會議總部設立在德黑蘭，但很多專家會議成員生活在庫姆。
