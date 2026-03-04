伊朗局勢｜王毅分別與沙特阿聯酋外長通話　中國特使將赴中東斡旋

美國以色列與伊朗爆發戰火後，中國外長王毅3月4日分別同沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）及阿聯酋副總理兼外長阿卜杜拉（Sheikh Abdullah bin Zayed）通電話，他談到中國願繼續發揮建設作用，將派中東問題特使赴地區國家斡旋，中方強烈呼籲各方停止軍事行動，盡快回歸對話談判，防止緊張事態進一步升級。



圖為2025年12月14日，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅到訪利雅德，與沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）主持召開中沙高層聯合委員會政治分委會第五次會議。（中國外交部圖片）

央視新聞報道，王毅與沙特外交大臣費薩爾通話時，費薩爾介紹中東局勢最新情況，表示沙方不希望地區陷入戰火，但令人擔憂的是衝突仍在蔓延，且有進一步擴大趨勢，沙方保持克制，但也保留自衛的權利，希望危機能擺脫升級危險，走向緩和。沙方讚賞中方重視地區安全穩定並為此發揮積極作用，願同中方加強溝通協調，促和止戰，盡早實現中東和平穩定。

王毅表示中東戰火蔓延擴大，波及沙特等海灣國家，是中方不願看到的。無論什麼理由，無差別使用武力的行為都不可接受，任何攻擊無辜平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。中方讚賞沙方保持克制，堅持通過和平方式化解分歧。地區國家實現和解難能可貴，值得珍惜和繼續推進。

中國外長王毅2月14日出席慕尼黑安全會議時發言（Reuters）

他又指中國始終是維護和平的力量，願繼續發揮建設作用，將派中東問題特使赴地區國家斡旋。中方強烈呼籲各方停止軍事行動，盡快回歸對話談判，防止緊張事態進一步升級。

王毅與阿聯酋副總理兼外長阿卜杜拉通話時，阿卜杜拉表示阿方不是戰爭當事方，沒有參與此次衝突，不應受到非法攻擊，阿方讚賞中方始終秉持客觀公正立場，期待中方在當前嚴峻形勢下繼續發揮積極重要作用，防止地區緊張局勢愈演愈烈。阿方將繼續採取措施維護中方人員和機構的安全。

王毅重申中方對當前伊朗局勢的原則立場，表示戰爭外溢不符合任何一方利益，受害的只能是地區人民，衝突中保護平民的紅綫不能被突破，能源、經濟、民生等非軍事目標不應被襲擊，航道安全更應得到維護。