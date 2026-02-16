王毅批日本軍國主義陰魂不散　日方提嚴正交涉　中方：已予駁回

中國外長王毅2月14日在德國出席慕尼黑安全會議時，批評日本侵略殖民台灣的野心未泯，軍國主義陰魂不散，又指日本首相高市早苗的涉台言論直接挑戰中國國家主權，日方2月15日回應指，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰向中國駐日本大使館次席公使施泳提出嚴正交涉。

中國駐日本大使館同日稱，日方所謂的交涉歪曲事實、顛倒黑白、純屬狡辯，中方已予駁回。



日本外務省稱，金井正彰以王毅在會議上發表不當言論為由，向中方提出嚴正交涉。

據共同社報道，日本外相茂木敏充主張王毅的言論「是不基於事實的發言，日本為國際社會的和平與穩定作出貢獻的做法廣為人知。」

2025年10月21日，日本東京，外相茂木敏充抵達首相官邸。（Getty）

中方：所謂交涉歪曲事實 已予駁回

中國駐日本大使館發言人同日稱，日方所謂的交涉歪曲事實、顛倒黑白、純屬狡辯，完全於理不通，中方已予駁回。

發言人指「王毅外長的談話擲地有聲、激濁揚清，清楚闡明了中方嚴正立場，明確表達了中方維護國家核心利益的堅定決心，全面展現了中方捍衛國際公平正義與和平穩定的責任擔當。」

發言人又反問日方，指「日本現職首相戰後80年來首次公開聲稱台海有事構成日本可以行使集體自衛權的『存亡危機事態』，難道不是事實嗎？德國戰後對法西斯進行了全面清算，而日本卻把甲級戰犯作為『英靈』供奉在靖國神社，日本政要絡繹不絕去頂禮膜拜，難道不是事實嗎？日本當年以所謂『存亡危機事態』為由，對中國發動侵略，對美國實施襲擊，難道不是事實嗎？」

當地時間2026年2月14日，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席慕尼黑安全會議，在「中國專場」發表演說並回答現場提問。 （中國外交部網站）

在慕尼黑安全會議的對談環節上，王毅把日本與德國在戰後的表現對比，指「我也不妨把日本和德國作一個比較，德國在戰後全面清算納粹，立法禁止宣傳納粹的主張，但是日本完全不一樣，甲級戰犯還供奉在神社，日本的政要絡繹不絕地去參拜，把他們奉為神靈。」

他批評日方的舉動「說明日本侵略殖民台灣的野心未泯，說明日本軍國主義陰魂不散。」

王毅又指「不久前，日本的現職首相公開聲稱台海有事就構成日本可以對外行使集體自衛權的危機存亡事態，這是80年來（日本現職首相）第一次公開講這種話，直接挑戰中國的主權，直接挑戰台灣已經歸還中國的二戰的秩序，直接背棄它對中國所做出的一切承諾，我們當然不認同，14億中國人都不能接受。」