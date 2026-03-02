王毅與阿拉格齊通話：支持伊朗捍衛主權　願繼續推動避免局勢升級

中共中央政治局委員、外交部長王毅3月2日應約同伊朗外長阿拉格齊通電話。



新華社報道，阿拉格齊通報地區局勢最新情況，表示美國第二次在伊美談判期間對伊發動戰爭，雙方本次談判已取得積極進展，但美方的行為違反所有國際法，踩踏伊方紅線，伊方別無選擇，必須全力自衛，中方公開表達公道正義立場，希望繼續為避免地區緊張局勢升級發揮積極作用。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）到中國參加上合組織外長會，7月16日會見王毅（微博@CGTN記者團）

王毅重申中方對當前伊朗形勢的原則立場，表示中方珍視中伊傳統友誼，支持伊方捍衛主權安全、領土完整和民族尊嚴，支持伊方維護自身正當合法權益。

王毅表示，中方已敦促美國、以色列立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止戰事擴大蔓延至整個中東地區，相信伊方在當前嚴峻複雜局面下，能夠保持國家社會穩定，重視鄰國合理關切，維護在伊中國公民和機構安全。阿拉格齊表示伊方願全力保障中方人員和機構的安全。