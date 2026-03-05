伊朗稱導彈針對美國利益非卡塔爾　歐盟批其肆意攻擊加速自身滅亡

伊朗3月2日襲擊卡塔爾和沙特阿拉伯的能源設施，該兩國均為美國在波斯灣的重要盟友，伊朗此舉旨在透過襲擊關鍵基礎設施來升級其軍事行動。對於向卡塔爾的襲擊，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）向卡塔爾首相穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）表示，伊朗的導彈攻擊是針對美國的利益而非卡塔爾。歐盟、波蘭官員則指責伊方的肆意攻擊為錯誤決定。



路透社報道，卡塔爾首相「斷然駁斥」伊朗外長給出的導彈襲擊解釋，稱卡塔爾將以「自衛權」應對抗任何侵略行為，並強調卡塔爾一貫秉持真誠對話和外交的原則。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）周三（3月4日）對記者表示，伊朗政府肆意攻擊鄰國，無疑是在加速自身的滅亡。卡拉斯說，「伊朗的戰略是製造混亂，讓地區陷入戰火」。

圖為2026年2月20日，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在波蘭克拉科夫出席記者會。（Reuters）

波蘭外交部長西科爾斯基（Radosław Sikorski）亦於周三表示，伊朗將戰爭擴大到未曾攻擊它的國家為錯誤決定。西科爾斯基稱，「伊朗正將戰爭擴展至未攻擊其的國家，包括北約成員國與歐盟成員國。這不只是犯罪，亦是失策」。