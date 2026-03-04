伊朗局勢｜外媒：高官疑遭「自己友」逮捕　避過數次以暗殺惹懷疑

以色列與美國2月28日先後對伊朗發動襲擊，包括伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）在內，有多名軍政高官遭暗殺身亡。科索沃傳媒指，有伊朗軍方高官疑似因被懷疑與以色列情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）存在聯繫，遭到內部拘留。不過，目前相關說法尚未獲伊朗官方或獨立消息來源證實。



Gazeta express新聞網報道，涉事官員為伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）旗下聖城旅（Quds Force）司令Esmail Qaani，他最近一次公開露面是在2月27日，當時是陪同哈梅內伊現身，其後未有再露面。

衛星圖像顯示伊朗最高領袖哈梅內伊官邸的損壞程度（Airbus）

由於哈梅內伊在2月28日遭到美以聯合「斬首行動」身亡，加之美媒在行動之後披露細節，寫明美以情報機構有接到哈梅內伊諜報，進而做出襲擊，Esmail Qaani的「神隱」就引發外界揣測。有傳言指他可能因涉及間諜活動或安全疑慮，而遭伊朗伊斯蘭革命衛隊內部扣押，但至今未見具體證據支持相關指控。

Esmail Qaani於2020年1月接任聖城旅領導人，其前任蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）在巴格達遭美國空襲身亡。聖城旅是伊朗革命衛隊的外國行動部隊，在伊朗境外的軍事和戰略行動中扮演關鍵角色。

圖為2022 年4 月14 日，伊朗革命衛隊精銳「聖城旅」指揮官卡阿尼（Esmail Qaani）發表講話。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

摩薩德：Esmail Qaani不是情報機構人員

Esmail Qaani自上任以來在多次地區衝突中扮演領導角色，近期美方曾宣稱將包括哈梅內伊在內的48名領導層高層「團滅」，Esmail Qaani卻未列入傷亡名單，因而引發外界臆測其身份是否涉及內部泄密。不過，相關說法並無官方證實。

摩薩德則在去年6月底在社交平台發文，指Esmail Qaani「不是我們的間諜」。

近2年間隨著以伊衝突增加，外界曾數度傳出Esmail Qaani行蹤不明或遭內部調查的消息，甚至有傳言稱他因接受全面安全審查而被暫時安置。不過當時伊朗官員均公開否認相關報道，強調Esmail Qaani身體狀況良好，並持續履行職務。