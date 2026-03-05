伊朗局勢｜拉里賈尼：幾日內已有逾500名美軍士兵喪生

伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）3月4日（周三）在社交平台X發文稱，過去幾天已有逾500名美軍士兵在衝突中喪生。而美方此前則表示，迄今已有四名士兵死亡，稱他們是在一架無人機襲擊科威特舒艾巴港（Port Shuaiba）指揮中心時遇難。



綜合外媒報道，拉里賈尼發文稱：「特朗普被內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）小丑般的把戲所惑，將美國人民拖入一場與伊朗的非正義之戰。現在他必須權衡：僅僅過去幾天就有超過500名美軍士兵喪生，現在仍是美國優先，還是變為以色列優先？」

拉里賈尼亦表示，最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的死亡將會使美方付出沉重的代價。

美軍目前僅公開4名喪生士兵的姓名。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前在承認這些士兵陣亡的同時表示，「令人遺憾的是，在一切結束之前，可能還會有更多人喪生。這就是現實」。