伊朗局勢｜英媒：美國B-2隱形轟炸機將在幾天內降落英國基地
撰文：蕭通
出版：更新：
英國《每日電訊報》3月4日報道，美國B-2隱形轟炸機預計在「幾天之內」降落在英國軍事基地，然後加入對伊朗的軍事行動。該報引述未具名的西方高級官員的話稱，查戈斯群島（Chagos Islands）主島迪戈加西亞島（Diego Garcia），以及位於英國本土費爾福德（Fairford）的空軍基地，正為B-2的到來做準備。
報道指出，這次部署是在英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）政策轉變後進行的，他此前一度拒絕美國借用該國軍事基地，後來於1日稱同意美軍用於「有限度特定防禦目的」的打擊。
報道又提到，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前預告，「我們甚至還沒開始猛烈打擊他們（伊朗），真正的巨浪還沒到來」。
另外，英國《衛報》4日報道，英國官員表示，英國「並未排除未來參與打擊伊朗彈道導彈發射裝置的可能性」。報道也提到，預計未來幾天，美軍重型轟炸機將抵達位於迪戈加西亞島及費爾福德的英軍基地。據報道，這些轟炸機將從上述基地出發，攻擊伊朗的地下導彈設施。
