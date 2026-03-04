美國以色列對戰伊朗　德黑蘭上空爆空戰　以軍攻入黎巴嫩｜最新

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】以色列（Israel）與美國2月28日對伊朗（Iran）展開大規模軍事行動，空襲伊朗全境多個據點，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中死亡，引發伊朗報復式空襲海灣多國的美以據點，能源樞紐霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的狀況也受關注。

在歐洲國家中，西班牙公開反對美國、以色列攻打伊朗，並拒向美軍借出基地，引來美國總統特朗普（Donald Trump）不滿，威脅切斷與西班牙所有貿易。



美國以色列伊朗開戰觸發全球動盪，本文會持續更新有關中東局勢的最新消息。



香港時間3月4日

【19:21】伊朗國營傳媒報道，伊朗最高精神領袖哈梅內伊的告別儀式延後，新日期將稍後公布。

以軍攻入黎巴嫩

【18:59】路透社報道，以色列軍隊進入黎巴嫩南部城鎮希亞姆。

德黑蘭上空爆空戰

【18:55】以軍表示，以色列F-35戰機在德黑蘭上空擊落一架伊朗戰機。

戰火遍中東多地 阿聯酋卡塔爾攔截導彈無人機

【18:40】美國、以色列攻打伊朗後，伊朗反擊，攻擊美國在中東的多個軍事基地，戰火遍及中東多地，阿聯酋國防部3月4日，攔截下3枚彈道導彈及121架無人機。

卡塔爾國防部表示，4日截獲從伊朗發射的10架無人機和2枚巡航導彈。

【17:59】新華社引述伊朗媒體報道，伊朗已確定最高領袖的幾位候選人，即將從中選出最高領袖。

伊朗護衛艦傳101失蹤78傷

【17:40】一艘伊朗護衛艦在斯里蘭卡海岸附近遭到潛艇襲擊，路透社引述來自斯里蘭卡海軍和國防部消息人士稱至少101人失蹤，78人受傷。

【16:45】西班牙反對美國、以色列攻打伊朗，首相桑切斯在向全國發表的電視講話中說「人類的重大災難就是這樣開始的…… 你不能拿數百萬人的命運去玩俄羅斯輪盤賭博。」

【16:00】以色列軍方表示再對德黑蘭展開大規模空襲。伊朗傳媒指德黑蘭東部傳出爆炸巨響。

哈梅內伊國葬周三晚上舉行

【15:12】伊朗國營媒體報道，伊朗當地時間周三晚上10時將在德黑蘭為已故最高精神領袖哈梅內伊舉行國葬，歷時3天，葬禮的具體安排將在確定後另行公布。

【14:41】美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）3月2日表示，伊朗在協議談判中自稱擁有足以製造11枚核彈的濃縮鈾，重申美方有權阻止這一切發生。這番言論試圖為美國與以色列發起襲擊辯護。

【14:30】路透社引述五位知情人士透露，由於美軍近期對伊朗發動軍事打擊導致武器庫存迅速減少，美國防部急需補充包括戰斧巡弋導彈（Tomahawk cruise missile）在內的精準打擊彈藥。多位國防工業高層計劃3月6日前往白宮參加閉門會議，討論加速武器生產事宜。

圖為2026年3月2日，一架F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機準備從美軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）起飛，支援針對伊朗的軍事行動。（U.S. Navy/Handout via REUTERS）