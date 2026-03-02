伊朗局勢｜英國於塞浦路斯空軍基地傳爆炸聲　傳戰機緊急升空

英國《每日新聞》報道，英國位於歐盟成員國塞浦路斯（Cyprus）的皇家空軍基地附近，於3月1日傳出強烈爆炸聲，基地也響起了警報。英國《太陽報》報道，已有戰機從基地緊急升空，網上消息指是「颱風」戰機。在此之前，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默或施凱爾）表示，已接受美國的請求，允許使用英國軍事基地，對伊朗的導彈儲存庫或發射裝置進行防禦性打擊。



圖為2024年12月10日，英國首相施紀賢(Keir Starmer）到訪位於塞浦路斯的英國皇家空軍基地RAF Akrotiri。 （Getty Images）

報道指出，位於塞浦路斯利馬索爾（Limassol）的英國亞克羅提利皇家空軍基地（RAF Akrotiri，暫譯）「疑似發生墜機事件」。不過，此消息未獲官方證實，而該基地是英國在中東地區開展行動的關鍵地點。另有社交平台消息稱，爆炸聲為伊朗無人機造成。

在當日稍早時間，英國國防大臣賀理安（John Healey）表示，伊朗曾向塞浦路斯方向發射兩枚導彈，但相信導彈並非瞄準英軍基地。

圖為2023年6月21日，位於塞浦路斯的英國皇家空軍基地RAF Akrotiri。 （Getty Images）

施紀賢同日宣布，阻止伊朗威脅的唯一途徑是摧毀其導彈儲存庫中，又或打擊其用於發射導彈的裝置。美國已提出基於此目的，要求使用英國基地，英國決定接受這一請求。他表示，英國已經從「伊拉克的錯誤」中吸取了教訓，他只會允許基於「有限度特定防禦目的」而進行的打擊。

施紀賢強調，保護英國人民的生命免受伊朗「焦土打擊」是其職責，他排除參與先發制人打擊的可能性。他又稱，英國「仍然沒有」參與對伊朗的攻擊，並且「現在也不會加入進攻行動」。