伊朗局勢｜白宮稱西班牙同意與美軍合作　馬德里否認：立場未改變

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）3月4日表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅就西班牙拒向美軍借基地襲伊朗一事，斷絕一切貿易來往後，馬德里方面已同意與美軍合作。對此，西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯（Jose Manuel Albares）迅速否認，稱該國在相關問題上的立場從未改變。



路透社及半島電視台（Al Jazeera）報道，阿爾瓦雷斯當日向西班牙媒體否認美方說法，稱西班牙政府對向美軍借基地的反對立場絲毫未變。

圖為2026年3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）和德國總理默茨（Friedrich Merz，不在圖中）在白宮橢圓形辦公室會面。（Reuters）

他表示：「因此，我斷然否認此事......（西班牙立場）一個逗號都沒變，我完全不知道他們（美方）指的是什麼。」

特朗普此前批評，西班牙拒絕允許美軍飛機使用位於該國南部的軍事基地，以對伊朗發動軍事行動，並為此提出對西班牙實施貿易禁運。

2026年3月3日，西班牙馬德里，西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯（Jose Manuel Albares）在出席部長會議後，舉行記者會上。（Getty）

西班牙副首相赫蘇斯（Maria Jesus）周三強調，西班牙不會成為他國的「附庸」；首相桑切斯（Pedro Sánchez）此前也多次重申反戰立場，警告美國、以色列與伊朗的衝突有可能引發一場重大的全球災難。