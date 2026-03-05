白宮：西班牙同意與美軍合作　美正制定霍爾木茲海峽安全航運計劃

在西班牙拒借出軍事基地遭特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅切斷貿易往來後，美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）3月4日（周三）在新聞發布會上表示，西班牙已同意與美軍合作。此外，萊維特亦表示，五角大樓與美國能源部正着手制定確保霍爾木茲海峽安全的計劃，以保障油輪在美伊衝突期間的航行安全。



路透社報道，雖美方聲稱西班牙同意與美軍合作，但西班牙外交部長阿爾瓦雷斯（Jose Manuel Albares）周三則對此表示否認，稱該國在中東戰爭和美軍於西班牙使用軍事基地問題上的立場沒有改變。

此外，萊維特稱，總統特朗普相信美國民眾支持對伊朗實施的軍事打擊。她在新聞發布會上表示，「總統足夠聰明，能夠看穿在座諸位製造的許多假新聞標題，那些標題聲稱他的行動缺乏正當性。這（伊朗）是個流氓恐怖主義政權，47年來持續威脅美國、我們的盟友及人民，而美國人民足夠聰明，明白這一點」。

2026年3月4日，美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）舉行新聞發布會。（Reuters）

萊維特亦表示，特朗普及其顧問正在討論軍事行動結束後，美國在伊朗問題上可以扮演的角色，並透露，特朗普將出席6名在伊朗衝突中喪生的美軍士兵遺體移交儀式，補充稱具體日期正在安排中。