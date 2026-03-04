拒幫特朗普打伊朗反遭貿易威脅　西班牙為何做歐洲唯一抗命勇夫？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月3日在白宮會見德國總理默茨（Friedrich Merz）時，點名批評西班牙與英國，強調西班牙不願借出基地協助美國繼續對伊朗行動，甚至威脅切斷與西班牙貿易，就連一度拒絕借出基地的英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）也捱轟被指是「非常不合作」。



主導歐洲事務的英法德在這場風波中，選擇規避特朗普怒火以免得罪美國，而西班牙憑「違反國際法」和「無理且危險的軍事干預」的反美主張，成為整個歐洲大陸中唯一一個敢於直接對美國說不的國家。



其實，西班牙無論是在經濟、內政以及外交政策上，確實存在可與美國相抗衡的資本，現執政的左翼首相桑切斯（Pedro Sánchez）也非第一次違抗特朗普的「聖命」，他在周三再次重申西班牙反戰立場，還回顧伊拉克戰爭對全球影響，強調對伊朗開戰並不會讓國際秩序更加公正，反而會影響歐洲安全。

圖為2026年3月3日，以色列和美國對伊朗發動空襲後，伊朗首都德黑蘭發生爆炸，現場竄起濃煙。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

西班牙經濟並非依賴美國 對美貿易有50億美元逆差

西班牙的主要出口地是歐洲，主要向外輸出橄欖油、肉類、汽車零件等，其在2024年對歐洲出口金額佔比全球高達64%，出口前三國分別是法國、德國與意大利，而對美國出口僅有4.9%。西班牙是歐盟成員國，而歐盟容許西班牙商品在成員國間自由流通，美國的貿易威脅恐難對西班牙造成可觀影響。

根據美國普查局（U.S. Census Bureau）歷年對西班牙的往來貿易數據，美國近十年來對西班牙對貿易差額（即美國對西班牙出口額與進口額的差值）逐步回升，並在2022年逆轉對西班牙的貿易局勢，由對西班牙對貿易逆差轉為順差。截止2025年，美國對西班牙有約48億的貿易順差，主要進口對方的藥品和橄欖油。

事實上，經過去年的「解放日」關稅風波，特朗普的關稅威脅既令人不意外，亦不至於讓西班牙被「打到痛」。

桑切斯塑造反美姿態迎合內政需求 有助鞏固選民與左翼盟友支持

桑切斯在以色列與美國先後打擊伊朗後就率先表示反對，還在周三回應特朗普的貿易威脅並重申立場，強調不會因為害怕某些報復而成為「損害世界、且違背我們價值觀與利益之事的幫兇」。

他的主張也契合西班牙民間輿論，根據西班牙社會學研究中心（CIS）二月民調，有76.6%的受訪者對美國總統對評價為「壞或非常壞」，另有66.2%的受訪者對中東地區發生的衝突「非常或相當擔憂」。這份民調在2月2至6日通過電話訪問4027名18歲以上西班牙人，收到4000個有效回覆，誤差為正負1.6個百分點。

其實，桑切斯在去年底深陷貪腐醜聞而名望下跌，他的內閣成員因貪腐指控遭到羈押，他本人亦面臨多宗貪腐指控。事件觸發多場集會要求桑切斯引咎辭職。他此番塑造的「反美硬漢」姿態，在政治上是迎合選民與執政聯盟中左翼盟友的需求，以期鞏固執政支持。

2025年11月30日，數萬人在西班牙首都馬德里參加反政府示威活動，抗議桑切斯政府。（Reuters）

美國《政治報》（Politico）歐洲版報道引述馬德里卡洛斯三世大學（Universidad Carlos III de Madrid）的政治學者西門（Pablo Simón）指出，桑切斯希望能憑藉這種努力，在人氣處於低點時將自己打造成多邊主義和歐洲主義的指路明燈，「或能幫助他在明年7月的大選前重整一些政治資本。」

延續獨立外交政策

桑切斯今次做法並非他首次「得罪」特朗普，綜觀桑切斯近年做法，均維持一貫態度例如特朗普1月下令派兵到委內瑞拉捉走總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）後，桑切斯就表示批評，強調美軍行動「違反國際法」。而在桑切斯對待中東事務方面，亦維持一貫政策，他在2023年就批評以色列對加沙行動，還在2024年宣布承認巴勒斯坦國，是以哈開戰後，首批承認巴勒斯坦國的歐盟成員。

此外，桑切斯在特朗普宣布波及全球的「解放日」關稅時表態反對，也在去年北約加徵軍費的議題上持反對立場，事件源於特朗普要求北約各個成員國將防務支出提升至GDP的5%，以減少美國支出。北約秘書長呂特（Mark Rutte）還在當時召開的北約峰會時，暗示桑切斯因軍費叫板特朗普犯下錯誤，還因發言不慎被特朗普曲解，引發一場「叫爸爸」的政治花邊。