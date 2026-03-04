伊朗局勢｜英偉達、亞馬遜臨時關閉杜拜辦事處　轉為遠程辦公

在美國與以色列上周末（28日）聯合攻擊伊朗後，Nvidia（英偉達）、亞馬遜和Google母公司Alphabet等科技巨頭正緊急確保其在中東出差或常駐員工的安全。此次針對伊朗的大規模襲擊造成伊朗最高領袖哈梅內伊等人身亡，伊朗隨即反擊，襲擊了海灣地區多處以色列與美軍基地。衝突已擾亂當地平民生活、伊朗網絡、航線及區域能源運輸。



據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）看到的一封郵件顯示，英偉達行政總裁黃仁勳已於周二（3日）較時間向全體員工發送通知，宣佈英偉達臨時關閉杜拜辦事處，當地員工轉為遠程辦公。

黃仁勳在內部通知中表示，英偉達危機管理團隊已全天候運作，積極為中東受影響員工及其家屬提供支持，其中包括駐以色列的約6,000名英偉達員工。

Nvidia行政總裁黃仁勳。（Wccftech）

英偉達駐以色列員工達6000人

黃仁勳表示，截至周二上午，所有受此次衝突影響的英偉達員工及其直系親屬均已平安。

他指出﹕「英偉達在該地區有着深厚根基」，又表示﹕「我們有成千上萬的同事生活在那裏，全球各地還有更多員工的親友受到這些事件的影響。和大家一樣，我也高度關注着英偉達每一個家庭的安危。」

電商平臺亞馬遜（Amazon）LOGO（Getty）

近年來不斷擴大中東業務佈局的亞馬遜，也在調整當地運營，以應對該地區不斷擴大的衝突。該公司已指示其中東地區所有企業員工遠程辦公，並 「遵守當地政府的指導方針」。