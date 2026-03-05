伊朗襲美軍基地　衛星圖顯示預警雷達等遭炸　據報價值逾156億

美國與以色列對伊朗發動襲擊後，伊朗為報復美方，對設於中東多國的美軍基地展開空襲，據報有10國偵測到導彈。外媒報道，衛星圖像顯示有基地的「鋪路爪」長程預警雷達（AN/FPS-132）、衛星通訊終端等軍備遭炸，具體損毀程度未明，據土耳其媒體估計，有關軍備價值共逾20億美元（約156億港元）。



其中備受注意的是位於卡塔爾（Qatar）的「鋪路爪」長程預警雷達。2013年7月，美國國防安全合作局通知國會指，美方準備向卡塔爾出售一套AN/FPS-132 Block 5預警雷達，價值為11億美元（約86億港元）。雷達的偵測距離可達4800至5000公里，屬美國在中東整合導彈防禦網的重要設備之一。

伊朗革命衛隊主張已摧毀雷達系統，卡塔爾方面則稱該空軍基地仍然全面運作。

在科威特（Kuwait）防空誤擊美國戰機事件中，3架F-15E「攻擊鷹」戰鬥機遭防空系統擊中，據土耳其安納杜魯通訊社（Anadolu Agency）報道，有關價值高達2.82億美元（約22億港元）。該報道估算，部署在阿聯酋魯瓦伊斯工業城的「薩德」反導彈系統AN/TPY-2雷達元件也遭擊中，替換成本估計為5億美元（約39億港元）。

2026年3月2日，衛星顯示位於科威特（Kuwait）的美軍軍事基地遭到破壞。（Reuters）

衛星圖像也顯示，位於巴林麥納瑪（Manama）的美國第五艦隊總部遭到破壞，包括幾座大型建築物以及兩個衛星通訊終端被毀。相關報告指出衛星通訊終端為 AN/GSC-52B，估計價值2000萬美元（約1.5億港元）。