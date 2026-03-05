金正恩視察新型驅逐艦「崔賢號」　觀摩軍艦試射導彈冀每年造2艘

朝鮮領導人金正恩3月3至4日一連兩日登上新型驅逐艦「崔賢號」，視察新軍艦作戰能力並觀摩艦艇上舉行的導彈試射，他對新艦的軍事質素表示滿意，強調要在新的五年計劃中，每年建造2艘同等或更高級別軍艦，「正確執行大規模水面艦艇戰力建設計劃」。



朝中社報道，金正恩在周二參與試航視察後表示，艦艇機動性「滿足作戰運用需求」，並稱是「國家海上防衛力量的新象徵」，還強調自己對海軍的核武裝進展滿意，「我們海軍將具備強大攻擊力」。

2026年3月3日，朝鮮南浦，圖為朝鮮新型驅逐艦「崔賢號」。（朝中社 Via Reuters）

「崔賢號」是朝鮮的5000噸級排水量的新型艦艇，去年在清津造船廠完成首艘艦艇的下水儀式。金正恩周三在地面觀摩艦艇的導彈試射，據報「崔賢號」至少連續發射4枚導彈。

2026年3月3日，朝鮮南浦，圖為朝鮮新型驅逐艦「崔賢號」進行導彈試射。（朝中社 Via Reuters）

韓國軍方指當日有監測到導彈發射跡象。韓聯社引述韓國國防安保論壇（KODEF）分析指出，朝鮮此舉意在透過可搭載戰術核彈頭的導彈發射活動，向外界展示海上核武能力，並向外界顯示朝鮮不僅在陸上，也能在海上同時大量發射導彈的能力。