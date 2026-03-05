伊朗要脅封鎖霍爾木茲海峽　貨船發「中國船東」訊號冀安全通行

伊朗在受到以色列與美國襲擊後，要脅封鎖中東石油出口要道霍爾木茲海峽，威脅「不會讓一滴石油流出」。美媒報道，有貨船3月5日將船舶識別訊號改為「中國船東（CHINA OWNER）」，冀確保安全通過霍爾木茲海峽。



根據彭博社引述的航運數據公司Kpler的船舶追蹤數據顯示，這艘名為鐵娘子號（Iron Maiden）的貨船在周四沿阿曼海岸線試圖通過海峽時，將船舶識別訊號中的目的地從「待命」（For Orders）更改為「中國船東」（CHINA OWNER）。這艘船自去年12月以來就開始停泊在波斯灣，迄今已成功交付數次貨物。

這張於2026年3月2日在阿曼穆桑達姆拍攝照片中，可以看到一艘船在霍爾木茲海峽航行，資料圖片。（Reuters）

報道指，營運該船的公司為Cetus Maritime Shanghai Ltd.，公司發言人表示不會對營運情況發表評論，報道又稱「鐵娘子號」的船東Mi-Das Line SA未有對外公開電郵或電話，但公司登記地址與一個位於日本名為「Doun Kisen KK」的公司地址相關聯。

目前未知這艘船安全通行是否與中國有關，中國外交部發言人毛寧周三表示，霍爾木茲海峽及其附近水域是重要通道，維護地區穩定有利國際社會共同利益。

2026年3月5日，圖為船舶數據公司顯示畫面，其中可見一艘名為鐵娘子號的貨船將船舶識別訊號改為「中國船東」後，安全通過遭伊朗關閉的霍爾木茲海峽。（截圖自X@SStapczynski）

新華社引述伊朗傳媒指，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）周四聲明德黑蘭有權控制霍爾木茲海峽的通行與航行，而美國、以色列和歐洲國家的船隻被禁止通行，若被發現則必會受到襲擊。另據伊朗多家傳媒周四引述一名伊朗軍官的話報道說，伊朗並未關閉霍爾木茲海峽，「伊朗按照國際協議對待過境船舶，只針對偽裝成商船的軍艦進行攔截」。

印媒NDTV則引述消息人士指，伊朗方面表示將只允許中國船隻通過霍爾木茲海峽，以表達對北京支持德黑蘭的感激之情。