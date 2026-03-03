伊朗關閉霍爾木茲海峽引日本動武？　日方：未認定屬存亡危機事態

中東局勢惡化，伊朗軍方3月2日宣布關閉石油出口咽喉要道的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），揚言任何嘗試駛經當地的船隻將遭受攻擊。消息一經傳出引致市場震動，依賴中東石油出口的日本也受影響。由於東京曾將「水雷封鎖該海峽」作為可行使集體自衛權的「存亡危機事態」的設想事例，因而引發外界擔憂。日本政府當日回應，稱現階段尚未認定會構成存亡危機事態。



《日本經濟新聞》報道，日本官房長官木原稔在3月2日會見傳媒時，就該問題回應，他說：「現階段尚未認定這屬於基於安全保障相關法律的重大影響事態和存亡危機事態」。

日本原油進口的九成以上依賴中東。報道稱，運送這些原油的油輪中有八成需經由位於波斯灣入口的霍爾木茲海峽。

2023年12月10日，霍爾木茲海峽，圖為空中俯瞰運輸中東石油航道的海峽一景。（Reuters）

什麼是「存亡危機事態」？

「存亡危機事態」一詞是日本前首相安倍晉三推動的2015年《安全保障法制》內新提出的概念，意指的是與日本關係密切的國家遭受攻擊，導致日本生存受到威脅，其國民生活受到根本改變的情境。而如果日本政府認定事態嚴重，在沒有其他適當手段的情況下，可以有限行使集體自衛權，意味可依法使用武力。

安倍晉三在日本國會審議安保相關法律時，曾經列舉霍爾木茲海峽被水雷封鎖導致日本因缺油面臨能源危機的狀況，認為如果某方在海峽部署水雷等同行使武力，而日本如果為應對狀況而實施掃雷行動，就可以被視為有動用武力。

日本首相高市早苗去年11月在國會接受質詢時，就表示如果北京對台灣使用武力就有可能觸發存亡危機事態，而日本可依此行使集體自衛權，被外界解讀為「台灣有事就是日本有事」，引發中日外交風波。