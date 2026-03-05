封鎖霍爾木茲海峽後伊朗還能堅持多久？　瘋狂是情緒報復需要策略

哈梅內伊被斬首後，伊朗進入瘋狂報復模式。美國在中東的軍事基地、使領館均在打擊之列，以色列遭到轟炸，就連英法德在中東的軍事基地也被襲擊。更為重要的是伊朗封鎖了霍爾木茲海峽。

其航運量佔全球石油海運貿易的27%（約2000萬桶/日）和液化天然氣（LNG）貿易的20%。波斯灣石油出口量佔全球60%以上需經此海峽。伊朗曾多次警告可能關閉海峽，歷史上即便是兩伊戰爭時期也只是 襲擊油輪，並未完全實施封鎖，而此番封鎖霍爾木茲海峽絕對是超級重磅動作。

2025年6月18日，土耳其安納杜魯通訊社（Anadolu Agency）製作題為「霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz」的資訊圖，圖表顯示通過阿拉伯海和印度洋，將中東的石油和液化天然氣運送到全球多個市場。（Getty）

伊朗信誓旦旦說不會允許一滴石油從該地區流出。報復美國和以色列是伊朗的正當權利，但是為什麼伊朗要封鎖霍爾木茲海峽，伊朗本身也是石油出口大國，伊朗自己也不通過了嗎？為什麼伊朗要拿整個地區和美以捆綁，進行無差別的報復？

中國外長王毅3月4日分別同沙特、阿聯酋兩國外長通電話。阿聯酋副總理兼外長阿卜杜拉在電話中介紹了地區局勢和阿方立場，表示阿方不是戰爭當事方，沒有參與此次衝突，不應受到非法攻擊。言外之意是抱怨伊朗的報復影響了阿聯酋。

沙特外交大臣費薩爾在電話中表示沙方不希地區陷入戰火，但令人擔憂的是衝突仍在蔓延，且有進一步擴大趨勢。沙方保持了克制，但也保留自衛的權利，希望危機能擺脱升級危險，走向緩和。

美國總統特朗普（Donald Trump）3月4日表示，目前美以在戰線上進展順利，正取得巨大進展，「如果以10分為滿分，我會給15分」。(Reuters)

保留自衛的權力，意思就是希望中國給伊朗傳話，不要再波及沙特，否則沙特會採取行動。

此前3月2日在同阿曼外交大臣巴德爾通（Badr Al-Busaidi）電話，王毅表示，中方重視海灣各國的正當訴求，支持海灣國家維護好自身主權和國家安全。戰爭外溢不符合海灣各國的根本和長遠利益。

重視海灣各國的正當訴求，戰爭外溢不符合海灣各國的根本和長遠利益。這些措辭表明，中國和阿曼談論了伊朗擴大打擊範圍一事。

中國曾積極斡旋伊朗和中東國家改善關係：圖為2023年12月15日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見沙特阿拉伯以及伊朗兩國外交部代表團。（中國外交部照片）

3月2日在同伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）通話時，王毅稱，相信伊方在當前嚴峻複雜局面下，能夠保持國家社會穩定，重視鄰國合理關切，維護在伊中國公民和機構安全。重視鄰國合理關切的字面意思就是伊朗的報復行為波及鄰國茲事體大。

王毅3月4日公開提出將派中東問題特使赴地區斡旋，推動地區重回和平穩定。這是中國在收到地區國家關切，尤其是霍爾木茲海峽被封鎖之後採取的行動。

儘管白宮3月4日宣佈將實現對伊領空「完全控制」。美國財長貝森特（Scott Bessent）4日表示美國將為海灣地區的船隻提供保險，未來幾天將與船東取得聯繫。美國總統特朗普此前稱，如有必要，美國將為穿越波斯灣的油輪提供保險，並派遣美國海軍護送油輪通過霍爾木茲海峽。

伊朗：霍爾木茲海峽。（REUTERS）

但是伊朗的封鎖已經讓過往的油輪成為了驚弓之鳥，大概沒有船隻會輕信美國能夠提供安全護航。戰事不停，霍爾木茲海峽就不會正常暢通。

伊朗是否會給中國這個面子未可知。轟炸進行到現在，能打多久是各方都關心的話題。美國和以色列不希望進行地面戰爭，伊朗能夠高密度持續多長時間轟炸，不好說。

封鎖霍爾木茲海峽，不只是中東石油出口國家受到影響，石油進口大戶中國日本韓國等全球各經濟體都會受到影響。石油期貨美元價格的大震盪將不可避免。戰事的擴大外溢效應正在顯現，伊朗成功將所有相關方都綁上了戰車。

世界第二大經濟體中國，不會不管；中東沙特阿聯酋等石油出口大戶不會坐視美以同伊朗的戰事持續下去。油價上漲的話美國能否持續承受通脹，特朗普為了中期選舉會否選擇結束伊朗戰事？如果從這個視角看，伊朗是在倒逼各方採取行動。挾霍爾木茲海峽一令各方。這是伊朗的自保上策。

圖為2026年3月2日，從阿曼拍攝途經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻，寥寥無幾。（Reuters）

但是歸根結底伊朗要回答的是，如果美國取得霍爾木茲海峽的控制權，伊朗下一步該怎麼辦？

伊朗第一時間進行無差別的瘋狂報復，可以理解。伊朗在最高領袖被斬首後進入了馬賽克戰爭模式，這種去中心化的方式可以避免斬首失去大腦進而全局癱瘓。但這種全面出擊，也讓整個進攻沒有策略性。整體實力不敵美國的伊朗，應該考慮如何在重圍重壓之下打開缺口。

決定勝負的關鍵往往不在於投入資源的絕對多寡，而在於能否精準地找到並攻擊對手的「要害」。同樣是備受美國恐嚇的國家，朝鮮無論受到什麼形式的威脅，出氣筒只有一個，那就是打韓國。朝鮮能成功撬動一個戰場的突破口，讓美韓為了應對朝鮮的可能攻擊而不得不提高警惕。

伊朗也需要找到制勝美國和以色列的方法。如果伊朗只集中襲擊以色列會如何，只集中襲擊美國基地又會如何？擴大戰線會引發連鎖反應，可以展示伊朗的威力。但四面出擊是添油戰術，是戰略上的懶惰。