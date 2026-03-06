特朗普提出新關稅政策　美國24州政府聯手入稟阻止

美國俄勒岡州聯合另外23個州向美國國際貿易法院提起訴訟，要求阻止特朗普政府近期宣布實施的新關稅措施。



俄勒岡州司法部門周四（3月5日）發布的聲明說，一年多來，特朗普政府在沒有法律授權的情況下徵收關稅，給美國經濟帶來混亂。

美國最高法院兩週前裁定，特朗普政府此前依據《國際緊急經濟權力法》對多國產品加征關稅的做法違法。在裁決後，總統特朗普並未接受敗訴結果，轉而引用《1974年貿易法》第122條款，宣佈對全球大多數產品徵收15%的關稅。

2026年2月20日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮舉行新聞發布會，此前美國最高法院裁定特朗普加徵關稅的行為超越其權限。（Reuters）

聲明指出，這個條款只適用於「巨大且嚴重的國際收支赤字」等特定情況，貿易逆差並不等同於國際收支赤字，這意味着特朗普再次違法。這樣的行為破壞了憲法規定的權力分立原則，並違反《行政程序法》。

聲明還說，美國紐約聯邦儲備銀行研究人員近期發布的分析報告表明，2025年，美國「關稅成本」約90%由美國消費者和企業承擔，特朗普是在繼續推行失敗的經濟政策。專家估計，在俄勒岡州，新關稅措施將使普通家庭每年生活成本增加1200美元以上。

除了俄勒岡州總檢察長雷菲爾德（Dan Rayfield）外，亞利桑那州、加州和紐約州的總檢察長也參與牽頭訴訟。此外，科羅拉多州、康涅狄格州等10多個州的總檢察長以及肯塔基州和賓夕法尼亞州州長也加入訴訟。

本文獲《聯合早報》授權轉載

