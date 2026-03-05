美國際貿易法院下令政府退還關稅　紐時：料特朗普將提上訴

美國一位聯邦法官3月4日（周三）下令特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府採取初步措施，發放超過1000億美元的潛在關稅退款，此舉加劇了圍繞一系列高關稅的法律戰。美國最高法院2月20日裁定，特朗普2025年頒布的關稅政策違法。



據《紐約時報》報道，這項由美國國際貿易法院法官伊頓（Richard K. Eaton）發布的命令，對於數千間已提出訴訟、要求追回已繳納關稅及利息的企業而言，無疑是一場初步勝利。

2025年4月10日，插圖中可看見美國國旗和「關稅」的標籤。（Reuters）

此前，特朗普2025年向全球頒布的關稅政策已被美國最高法院推翻。美國最高法院裁定，特朗普總統不得引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）向貿易夥伴徵收關稅。

報道引述貿易律師表示，他們仍在消化法官這份長達三頁指令的具體內容，但他們普遍認為，該指令的效力可能有限，預計特朗普政府很快就會對其提出法律挑戰。伊頓法官已安排於6日（本周五）就本案舉行聽證會。

在最初幾輪的關稅訴訟中，特朗普政府曾表示，如果總統的關稅政策被裁定無效，將提供退款。惟自從最高法院對總統貿易戰中最有力、最靈活的武器關稅給予決定性打擊後，特朗普及其幕僚的態度變得更加強硬。

特朗普政府已釋出訊號，打算推遲或挑戰退款判決，有時甚至聲稱退款可能為美國政府帶來財政危機。

代表反對關稅政策的企業聯盟「我們支付關稅」（We Pay the Tariffs）的行政總監安東尼（Dan Anthony）在一份聲明中表示「這對那些已繳納數十億美元非法關稅、理應拿回這些錢的小企業來說，是一場勝利。」

2026年3月4日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮艾森豪威爾行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building，EEOB）出席活動。（Reuters）

安東尼強調：「法院的行動迅速且正確，現在球在政府這邊，小企業都擔心政府會把事情拖得更久。」