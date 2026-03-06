美財政部批印度採購俄羅斯石油30日　貝森特：穩定全球石油供應

美國財政部6月5日發布一則「30天豁免令」，暫時允許印度買俄羅斯石油油，財長貝森特（Scott Bessent）指此舉是保障全球石油供應穩定的「權宜之計」。



貝森特在社交媒體X上表示，這是「確保石油繼續流入全球市場以緩解伊朗挾持全球能源帶來的壓力」，並強調「短期措施不會給俄羅斯帶來明顯的經濟利益」。

印度能源對外依存度高，原油庫存僅夠支應約25天的需求，約40%的石油進口來自中東，經由霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）運輸，易受到地緣衝擊影響。

據美媒援述知情人士消息，由於中東衝突影響，印度已向特朗普政府申請批准進口俄羅斯原油。目前，印度煉油企業已採購約 2,000 萬桶俄羅斯石油。

2025年12月5日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在印度新德里（New Delhi）與印度總理莫迪（Narendra Modi）握手。（Reuters）

貝森特發表此番言論之前，華盛頓已向新德里施壓數月，要求印度減少採購俄羅斯原油，以切斷俄羅斯在烏克蘭衝突中的相關資金來源。