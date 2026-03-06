美財政部批印度採購俄羅斯石油30日 貝森特：穩定全球石油供應
撰文：林嘉敏
出版：更新：
美國財政部6月5日發布一則「30天豁免令」，暫時允許印度買俄羅斯石油油，財長貝森特（Scott Bessent）指此舉是保障全球石油供應穩定的「權宜之計」。
貝森特在社交媒體X上表示，這是「確保石油繼續流入全球市場以緩解伊朗挾持全球能源帶來的壓力」，並強調「短期措施不會給俄羅斯帶來明顯的經濟利益」。
印度能源對外依存度高，原油庫存僅夠支應約25天的需求，約40%的石油進口來自中東，經由霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）運輸，易受到地緣衝擊影響。
據美媒援述知情人士消息，由於中東衝突影響，印度已向特朗普政府申請批准進口俄羅斯原油。目前，印度煉油企業已採購約 2,000 萬桶俄羅斯石油。
貝森特發表此番言論之前，華盛頓已向新德里施壓數月，要求印度減少採購俄羅斯原油，以切斷俄羅斯在烏克蘭衝突中的相關資金來源。
日本90%石油靠中東進口 彭博社：煉油商促政府動用國家石油儲備主要產油國4月恢復增產 中東衝突升級威脅石油供應美國批准印度暫購俄羅斯石油 英國不排除參與空襲伊朗｜最新美軍印度洋攔截運油輪登船檢查 近期第2宗