主要產油國4月恢復增產　中東衝突升級威脅石油供應

2026年3月1日，石油輸出國組織及盟友（OPEC+）中八個核心成員國同意自4月起恢復增產，每日增加20.6萬桶原油產量。



沙特阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿聯酋、科威特、哈薩克、阿爾及利亞及阿曼透過視訊會議達成協議，將4月集體產量上限提高20.6萬桶/日，略高於去年10至12月每月13.7萬桶/日的增幅。

OPEC+聲明稱此為逐步解除減產措施的一部份，並保留依市場狀況靈活調整產量的權利。據Argus估計，自2025年3月以來，八國產量已累計增加約190萬桶/日。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

此次增產決策距美以襲擊伊朗僅隔一日，衝突已導致伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）等多位高官身亡，伊朗亦以飛彈及無人機反擊以色列、美軍資產及親美阿拉伯國家。

分析指，儘管市場目前供應充足，但任何對產油設施或霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的破壞都將衝擊全球供應。該海峽承擔全球約四分之一海運石油出口，去年沙特經此出口530萬桶/日，伊拉克320萬桶/日。

這條水道是海灣國家原油運輸的關鍵通道。推測如果實際關閉狀態持續下去，原油價格將進一步上漲。