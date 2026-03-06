Kristi Noem｜國土安全部長諾姆表現不濟　惹怒特朗普下令問責

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月5日宣布俄克拉何馬州（Oklahoma）聯邦參議員馬林（Markwayne Mullin）於本月31日接替諾姆（Kristi Noem），出任新國土安全部（DHS）部長。



據美媒引述知情人士消息，諾姆在本週兩場聽證會的表現，讓特朗普的不滿情緒徹底爆發。路易斯安那州共和黨參議員甘迺迪（John Kennedy）等知情人士稱，特朗普近期多次表示對諾姆不滿。

特朗普（Donald Trump，又譯川普）在Truth Social發文，宣布解雇國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）並任命繼任者。（Truth Social@realDonaldTrump）

移民執法負面纏身，槍擊事件引發輿論風暴

此前，國土安全部移民執法行動負面不斷，特朗普政府移民政策支持率大幅下降。而在明尼阿波利斯移民行動中，兩名美國公民遭槍殺後，諾姆在無證據下將死者貼上「國內恐怖主義」標籤，並認定執法正當，引發強烈批評。

2026年1月30日，美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis），當權一條街道上掛着一塊寫著「移民執法人員滾出去」的標語。（Reuters）

內部管理混亂，共和黨支持崩塌

美國海岸警衛隊（USCG）是國土安全部唯一軍事分支，而諾姆團隊與海岸警衛隊衝突頻傳，其高級顧問利雲度夫斯基（Corey Lewandowski）因飛行員未帶諾姆的電熱毯，斥責並威脅飛行人員。多名共和黨議員也抱怨，諾姆團隊在災難援助撥款上拖延、溝通不良，多次無視國會問詢，這促使共和黨人已直接向白宮表達不滿。

2026年1月8日，美國紐約，圖為國土安全局部長諾姆出席新聞簡報會。（Reuters）

2.2 億美元廣告合同「卸膊」 引爆最終矛盾！

在聽證會上，諾姆被質疑未經公開競標就批准 2.2 億美元移民自我遣返廣告合同，並聲稱 「特朗普知情」直接激怒總統。特朗普公開表示「對此毫不知情」、「非常不滿」。參議員甘迺迪透露，聽證會後特朗普氣得像「殺人蜂」。

諾姆3月5日遭特朗普撤換國土安全部長一職。（Reuters）

最終，特朗普決定由馬林接任部長，諾姆轉任「美洲之盾特使」。白宮官員評價，諾姆下台是一連串「不幸的領導失誤」累積結果，其個人鬧劇嚴重分散政府核心政策注意力。