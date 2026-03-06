特朗普：提名參議員馬林於3月31日接替諾姆　出任新國土安全部長

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月5日（周四）在社交平台Truth Social發文表示，美國俄克拉何馬州（Oklahoma）聯邦參議員馬林（Markwayne Mullin）將於2026年3月31日接替諾姆（Kristi Noem），出任新國土安全部部長。



特朗普在Truth Social上透露，諾姆則將轉任「美洲之盾」（The Shield of the Americas）特使。「美洲之盾」是美方即將於周六在佛羅里達州多勒爾市（Doral）宣布的西半球安全新倡議。

《紐約時報》報道稱，諾姆是特朗普第二任期內首位被解職的內閣成員。她曾是特朗普政府中負責執行其大規模驅逐移民政策的關鍵人物之一，亦因移民執法行動遭到爭議不斷。

2026年3月4日，美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在美國華盛頓特區國會山，出席眾議院司法委員會關於「國土安全部監督」的聽證會並作證。（Reuters）

諾姆3月4日在參議院小組聽證會上作證時稱，特朗普曾批准一項以她為主角的邊境安全宣傳活動。但其證詞後遭到特朗普否認，表示「我對此一無所知」。

而諾姆則因這場耗資政府2.2億美元的宣傳活動，而遭到國會議員的審查，因負責活動的公司與諾姆前發言人的丈夫有關。