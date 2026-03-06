Kristi Noem｜美國土安全部長遭調職　特朗普提名原住民MMA戰友

當地時間3月5日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交媒體上宣布，共和黨籍國會聯邦參議員馬林（Markwayne Mullin）將從3月31日起擔任美國國土安全部長，現任國土安全部長諾姆（Kristi Noem）將改任他職。



美國國家廣播公司（NBC）稱，諾姆是特朗普第二個總統任期以來首位被解職的內閣成員。

當地時間3月5日，特朗普在社交媒體上寫道：「我很高興地宣布，來自美國俄克拉何馬州、備受尊敬的參議員馬林將從3月31日起出任美國國土安全部部長一職。現任部長諾姆一直為我們提供了良好的服務，並取得了眾多卓越成果（尤其是在邊境問題上），她將轉任『美洲之盾』（Shield of the Americas）特使。」

特朗普解釋說，「美洲之盾」是美國政府將於本月7日在佛羅里達州宣布的所謂「西半球安全新倡議」。

特朗普介紹說，馬林曾在美國眾議院任職10年，並在參議院任職3年，「在代表優秀的俄克拉何馬州人民方面做得非常出色，我在2016年、2020年和2024年三次選舉中贏得了該州全部77個縣。」

2026年3月5日，俄克拉荷馬州共和黨參議員馬林獲特朗普提名，接替諾姆擔任美國國土安全部長後，在國會山莊向媒體發表講話。 （Reuters）

他將馬林稱為MAGA戰士，並稱這位前職業綜合格鬥選手「非常善於與人相處，並且了解推進我們‘美國優先’議程所需要的智慧與勇氣」。

特朗普還指出，馬林是參議院中唯一的「原住民」（切羅基人）。

「馬林將不知疲倦地工作，以確保我們的邊境安全，阻止移民犯罪分子、殺人犯以及其他罪犯非法進入我們的國家，終結非法毒品這一災難，並讓美國再次安全。」特朗普寫道。

NBC介紹說，國土安全部下轄部門執法人員在明尼蘇達州的行動中打死兩名美國公民後，諾姆在特朗普政府中的地位愈發不穩定。此事引發了兩黨對諾姆領導的國土安全部工作的強烈不滿。

圖為2026年3月5日，諾姆在田納西州納什維爾舉行的「軍士慈善協會」會議上發表演說。而她在較早前遭特朗普宣布撤換國土安全部長一職。（Reuters）

此外，諾姆本周在議員面前的發言激怒了特朗普。在2月3日和4日的國會聽證會上，議員們就諾姆主導的一項價值2億美元的廣告宣傳活動向她提出質詢，該活動敦促所有在美國非法居留人員自願離境。

2月3日，諾姆在參議院司法委員會表示，這項廣告活動得到了特朗普的批准，但白宮否認了這一說法。

對於特朗普的任命，當地時間3月5日，馬林對記者表示，他對這一機會感到「非常興奮」，並稱這「並非完全出乎意料」。

馬林補充說：「總統和我，你們都知道，我們是非常好的朋友，我們相處得很好。我期待在他的內閣中與他共事。」

美國Axios新聞網指出，馬林仍需獲得參議院確認。

據報道，馬林因在國會聽證會上要和美國國際貨車司機工會（Teamsters）主席奧布萊恩（Sean O'Brien）打架一事出名。

2023年的一次國會聽證會上，馬林讀了奧布萊恩在社交媒體上對他的批評言論，當場向對方發起打架挑戰，「我們都是成年人，可以就在這裏把事情解決。」

雙方隨後進行了激烈交鋒，但並未發生肢體衝突。

此前，他還因在擔任眾議員期間繼續參與家族企業經營而接受多年職業道德調查。

據報道，馬林與特朗普的關係非常密切，曾支持特朗普關於2020年大選被竊的說法。用美國參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）的話說，馬林曾充當特朗普的「參議院耳語者」（Senate whisperer），向特朗普解釋國會的立場，並成功影響其決策。

在2024年競選期間，他是特朗普的重要代理人之一，並在關鍵搖擺州爭取原住民選民的支持。

