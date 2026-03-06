伊朗局勢｜霍爾木茲海峽左右原油供應　晶片生產料同遭威脅

美伊衝突引爆霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）危機，全球晶片產業鏈正面臨一場被嚴重低估的能源衝擊。全球逾半數存儲晶片產自韓國、七成先進邏輯晶片產自台灣，兩地對卡塔爾液化天然氣（LNG）高度依賴。目前韓國儲備僅剩不足兩個月，四月或成供應斷崖關鍵節點，對於電力消耗巨大的晶片晶圓廠而言，將是直接的生產威脅。



美伊衝突引發的霍爾木茲海峽危機，正在將全球科技產業鏈拖入一場意料之外的能源衝擊。這條承載全球石油貿易命脈的海峽，同時也是支撐全球晶片製造的天然氣供應通道——而這一隱性風險，尚未被市場充分定價。

受到伊朗局勢影響，霍爾木茲海峽油輪運輸陷入停滯。（示意圖，Getty Images）

周五，據彭博社專欄文章，全球超過一半的DRAM和NAND存儲晶片在韓國生產，全球約70%的先進邏輯晶片在台灣生產。這兩個晶片製造重鎮，對卡塔爾LNG依賴程度較高。

據央視新聞，當地時間3月5日上午，伊朗伊斯蘭革命衛隊發表聲明稱，當天凌晨，一艘美國油輪在波斯灣北部被其海軍發射的導彈擊中，目前該油輪仍在起火燃燒。聲明還稱，美國、以色列以及歐洲國家及其支持者所屬的軍用和商用船隻，均嚴禁在該海域通行，一旦被發現，將遭到打擊。

與此同時，卡塔爾拉斯拉凡天然氣工廠周一已宣布停產，並援引軍事襲擊為由宣布不可抗力，暫停供應。該工廠供應全球約五分之一的LNG。

2026年3月2日，在美國和以色列與伊朗發生軍事衝突之際，圖為卡塔爾能源公司位於拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City）的液化天然氣 (LNG) 生產設施。（Reuters）

這一消息迅速引發亞洲能源相關股市的劇烈拋售。韓國綜合股價指數（Kospi）周三單日暴跌12%，創下歷史最大單日跌幅；台灣加權指數（Taiex）同日下挫4.4%。兩地股市的劇烈波動，折射出其在此次危機中異乎尋常的脆弱性。

晶片製造重鎮，高度依賴卡塔爾LNG

全球科技產業的核心製造能力高度集中於東北亞。據彭博專欄作家David Fickling的分析，全球超過一半的DRAM和NAND存儲晶片在韓國生產，三星電子和SK海力士合計佔Kospi指數權重約40%；全球約70%的先進邏輯晶片在台灣生產，台積電一家便佔台灣加權指數權重的45%。

2025年6月7日，台積電（TSMC）台灣高雄製造廠全景。（Reuters）

這兩個晶片製造重鎮，恰恰也是對卡塔爾LNG依賴程度最高的經濟體之一。卡塔爾和阿聯酋生產的LNG約90%出口至亞洲。相比之下，印度雖是卡塔爾LNG的最大買家，但天然氣在其電力結構中佔比僅約3%；日本雖大量使用LNG發電，但來自卡塔爾和阿聯酋的進口僅佔其總進口量的約5%。

儲備告急，四月或成關鍵時刻

更令市場擔憂的是兩地極為有限的LNG儲備能力。目前韓國的儲備僅夠支撐不足兩個月的進口需求，這意味著一旦目前在途船隻於四月初完成卸貨，霍爾木茲海峽若持續受阻，電力供應將迅速承壓。而這對於電力消耗巨大的晶片晶圓廠而言，將是直接的生產威脅。

相比之下，歐盟的LNG儲備可覆蓋約三分之一的年消費量，緩衝空間遠大於上述兩地。

這張於2026年3月2日在阿曼穆桑達姆拍攝照片中，可以看到一艘船在霍爾木茲海峽航行。（Reuters）

目前，韓國政府正緊急尋求替代供應。現貨市場上LNG仍可獲取，但價格溢價顯著。澳洲和美國作為與卡塔爾並列的全球頂級LNG出口國，在合同條款上通常更為靈活，或將借機擴大現貨銷售、搶佔市場份額。

