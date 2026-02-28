美國防部與OpenAI達協議　機密網絡部署AI模型　Anthropic提告

美媒CNBC報道，OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）周五（2月27日）表示，他的公司已與美國國防部（又稱戰爭部）就使用其AI模型達成協議。此前不久，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，政府不會與OpenAI競爭對手Anthropic合作。



奧爾特曼在X上寫道，「今晚，我們與美國戰爭部達成協議，將在其機密網絡中部署我們的模型，」他表示，「在我們所有的交流中，戰爭部都表現出對安全的高度重視，並且渴望與我們合作以達成最佳結果。」

而在同日較早時，經過數週緊張談判，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）將Anthropic公司列為「國家安全供應鏈風險」。該標籤通常用於外國敵對勢力，而將其貼在這家公司身上，意味着美國國防部的供應商和承包商必須證明他們不會使用Anthropic的（AI）模型。

特朗普還指示美國所有聯邦機構「立即停止」使用 Anthropic的技術。

Anthropic是首家將其模型部署到美國國防部機密網絡的公司，此前其一直在與國防部就合約條款進行談判，但最終談判破裂。該公司希望確保其AI模型不會被用於製造完全自主的武器或對美國公民進行大規模監控，國防部則希望其同意軍方合法模型。

被稱為繼OpenAI後最具潛力的人工智慧（AI）公司Anthropic表示，將禁止中國控股企業使用其服務，稱此舉是為了防止美國的對手在人工智慧領域取得進展，並威脅美國國家安全。(Reuters)

奧特曼在周四（26日）發給員工的備忘錄中表示，OpenAI與Anthropic有著相同的「底線」。他在周五的貼文中稱，美國國防部已同意這些原則，OpenAI也將其納入了協議中。

Anthropic27日發表聲明稱，對國防部將該公司列為供應鏈風險企業的決定「深感遺憾」。該公司表示，將就此決定提起訴訟。