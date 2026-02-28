特朗普指Anthropic是激進左翼　下令所有聯邦機構立即停用其產品

美國總統特朗普2月27日（周五）表示，他已指示所有聯邦機構立即停止使用人工智能企業Anthropic的技術，並補充說，國防部和其他使用該公司產品的部門將有六個月的時間逐步淘汰其產品。



特朗普在其社交平台Truthsocial發文表示：「我已指示美國政府所有聯邦機構立即停止使用Anthropic公司的技術。我們不需要它，我們不想要它，以後也不會再與他們做生意！」

特朗普發文狠批Anthropic：

據美媒報道，特朗普政府日前向Anthropic下最後通牒，該公司必須在美東時間27日（周五）下午5時01分前滿足美國國防部的要求，否則將被貼上「供應鏈風險」（supply chain risk）的標籤。這種標籤通常用於那些被認為是外國敵對勢力延伸的公司。

國防部在其機密網路上使用Anthropic的人工智能系統Claude，並希望能夠將其用於「所有合法用途」，但Anthropic為國防部設下了兩條紅線：Claude不得用於自主操控武器，也不得用於大規模監控美國公民。

Anthropic 行政總裁Dario Amodei 26日（周四）發聲明指，「威脅不會改變我們的立場：我們無法摀住良心接受他們的要求。」

2026年2月27日，美國德州科珀斯克里斯蒂國際機場，總統特朗普（Donald Trump）步出空軍一號後，手持「美洲灣」（Gulf of America）的帽子。（Reuters）

報道指，Anthropic旗下的Claude是首個獲准在軍方機密網絡上運行的AI模型。該公司2025年夏天與國防部簽訂了一份價值高達2億美元（約15.7億港元）的合約。其他AI企業，諸如OpenAI，現時僅能與國防部就其非機密網絡達成協議。