美媒：伊朗未因高層遭狙殺而動搖　德黑蘭政權統治仍穩固

儘管美國、以色列空襲已導致伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名高層身亡，並摧毀大量軍事設施，但美媒指，伊朗統治結構展現出意外韌性，政權對國內的控制依然完整。



根據《華盛頓郵報》（Washington Post）3月6日報道，這場席捲中東12個國家的戰爭已持續約6天，但迄今為止，重大軍事行動尚未威脅到伊朗政權的統治地位。

雖然美國、以色列聯軍稱四天多時間內投下逾4000枚彈藥，攻擊伊朗境內超過2000個目標，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）雖宣稱擊斃多數潛在繼任者。但歐洲高級官員表示「系統中未見任何破裂或叛逃跡象，控制是徹底的」。

2026年3月5日，美國國防部長赫格塞思在美國佛羅里達州多拉爾市美國南方司令部總部舉行的首屆美洲反卡特爾會議上，與地區防務和安全領導人一起查看已簽署的聯合安全協議。（Reuters）

阿拉伯官員表示，伊朗為應對此類「斬首」打擊建立的「分層系統」有效運作，該制度為關鍵職位預設多名可立即接替的人選，實現領導權的分散化。迄今為止，尚未有政權內部出現大規模叛逃或民眾起義的報告。一位熟悉情況、因需描述正在進行的行動而要求匿名的人士表示，美國情報部門在行動初期也沒有發現任何起義或叛逃的跡象。

分析認為，伊朗政權的持久力在於其將武裝力量分散化，並準備進行長期不對稱作戰對周邊國家製造更多的破壞，以期拖垮對手，使衝突降溫。