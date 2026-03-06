新加坡網紅玩「伊朗以色列」諧音爛gag捱轟　網友批：缺乏同理心

新加坡網紅諾維塔（Novita Lam）周一（3月2日）於Instagram發布一則貼文引發巨大爭議。她在貼文中拿「伊朗」與「以色列」玩諧音梗，被網友痛批對正在發生的國際衝突缺乏同理心，此事迅速在網絡上發酵。



Asia One報道，諾維塔的這則貼文已刪除。原貼文是她上載一張戶外跑步圖片，並配文寫道：「Iran this. Israel that. IRAN 5km and the pain ISREAL」（跑了五公里，疼痛是真實的）。這裏的「Iran」諧音「run」（跑），「Israel」則諧音「is real」（是真實的）。

2026年3月2日，新加坡網紅諾維塔（Novita Lam）於Instagram發布一則貼文，拿「伊朗」與「以色列」玩諧音爛gag，被網友痛批對正在發生的國際衝突缺乏同理心。（IG@novitalam）

許多用戶批評這個玩笑缺乏同理心，認為為了玩文字遊戲而提及目前捲入衝突的國家是不恰當的，而且輕視了受戰爭影響的平民所遭受的苦難。

一位網友留言批評道：「對於某些人來說，戰爭給無辜生命帶來的痛苦與磨難似乎是一種值得拿來取笑的內容，因為他們自認為自己在展現創意或追求另類風格。能夠自由地奔跑並以此作為故事發布，而與此同時其他人卻生活在恐懼之中，這著實反映出人的某種特質。唉……」

還有網友在底下說道：「這句拙劣的雙關語以及嚴重的不合時宜，是對一場真正存在的衝突的輕慢對待。在這場衝突中，雙方都有民眾在遭受苦難與死亡，將戰爭轉化為社交媒體上的文字遊戲以博取關注和影響力，暴露出她缺乏同情心和洞察力。

那些傳播此類內容的網紅應被追究責任，並因淡化現實暴力的嚴重性而面臨後果......」

另有外國網友幽默反諷道：「這非常聰明，完全代表了我們這個政治冷漠的國家。」

事後當事人道歉貼文：

受到批評後，諾維塔在Instagram上發表聲明，為先前的貼文道歉並刪除該內容，承認這樣做很不恰當，表示以後會更加注意發布內容。