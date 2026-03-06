伊朗局勢｜霍爾木茲海峽航運受阻 馬士基暫停中東兩航線
撰文：官祿倡
美國、以色列與伊朗爆發戰火下，貨櫃運輸巨頭馬士基（Maersk）3月6日宣布暫停兩條連接中東與亞洲、歐洲的重要航線服務，稱此舉是保障員工及船隻安全的預防措施，同時減低對更大網絡的運作影響。
馬士基所暫停的航線為連結遠東與中東的FM1，以及以及中東至歐洲的ME11服務，稱受伊朗衝突持續干擾全球供應鏈，不得不暫停航線，而暫停航線屬於預防措施，旨在確保船員與船舶安全。不過馬士基未說明恢復航線營運的日期。
美國與以色列2月28日襲擊伊朗，德黑蘭遇襲後實施報復，且波及其他中東國家，地區局勢迅速惡化。伊朗革命衛隊（IRGC）威脅關閉中東石油的運輸要道霍爾木茲海峽，還聲稱「不會允許一滴石油流出」。
路透社引述貨運數據分析機構Xeneta指，目前約有147艘貨船停留在波斯灣避險，導致航運延誤、港口堵塞以及運費上漲，相關影響正逐漸擴散至全球市場。
